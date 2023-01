El kirchnerismo apuntó contra los gobernadores del PJ que no acompañaron el pedido de juicio político a la Corte

- Publicidad -

Según publica Clarín En paralelo, desde el Gobierno siguen presionando para que se sumen al embate.

Por: Federico Mayol

La decisión de la mayoría de los gobernadores de no acompañar el pedido de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia abrió una nueva grieta en el oficialismo. Es que desde el sector más duro del Frente de Todos empezaron a aflorar públicamente reproches internos a algunos de los jefes provinciales del PJ que no se plegaron al proyecto de la Casa Rosada y del kirchnerismo, que en los próximos días entrará al Congreso por la Cámara baja.

Sergio Uñac, Omar Perotti y Gustavo Bordet fueron tres de los gobernadores que generaron el mayor malestar en el Gobierno y el kirchnerismo. En el caso del de San Juan, el encargado de ventilar ese enojo fue el diputado José Luis Gioja, que arrastra viejas rencillas con su sucesor.

“El gobernador de San Juan nuevamente se dio vuelta como una media. Pasó días quejándose de la Justicia por los fondos que los sanjuaninos vamos a perder. Hoy, no firmó el pedido de juicio político contra el titular de la Corte. Todo sea por su nueva candidatura”, disparó Gioja en sus redes.

El ex gobernador, según trascendió, está convencido de que parte de la decisión de Uñac obedece a la posibilidad de que, cómo resaltó en Twitter, tenga que recurrir al final a la Corte si es que define ir nuevamente por la reelección en mayo próximo. La Constitución provincial se lo prohíbe.

Gioja no fue el único. El diputado Hugo Yasky también se lamentó públicamente por el escaso apoyo de los gobernadores: “Debieron acompañar todos, al menos todos los del peronismo”, dijo el referente de la CTA. “Hay Gobernadores del peronismo que quieren acomodarse debajo del alero del poder”, completó.

Estos dichos fueron replicados por lo bajo por otros dirigentes del kirchnerismo. Mientras, en paralelo y ya entrada la tarde de este miércoles, 24 horas después de que la Casa Rosada difundiera el comunicado con el pedido de juicio político contra Horacio Rosatti y los otros tres miembros de la Corte, el Gobierno todavía fatigaba los teléfonos en algunas provincias para tratar de cosechar más adhesiones a las 11 que pudo juntar tras el encuentro del martes. El secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, era, según las fuentes, uno de los más activos.

Los casos de Bordet y Arcioni

El caso de Bordet fue uno de los más llamativos. Incluso para la propia Casa Rosada, que incluyó su nombre en el documento oficial con la confirmación del proceso de juicio político a todos los cortesanos. Horas después, los voceros del gobernador desmintieron su apoyo.

¿Qué pasó, si el mandatario provincial estuvo conectado a la reunión, según el Gobierno, hasta que finalizó la misma y antes del encuentro se había comprometido ante el jefe de Estado a acompañar la medida? Según las fuentes consultadas, Bordet tenía previsto acompañar si el proyecto se circunscribía al fallo por la coparticipación y no abarcaba a todos los miembros de la Corte. En su entorno explicaron que la redacción final fue “demasiado lejos”. En el Gobierno trabajaban a contrarreloj para tratar de sumar apoyos “parciales” más adelante.

Un episodio igual de sugerente ocurrió con Chubut: de licencia hasta el 8 de enero, Mariano Arcioni envió a la reunión -de manera virtual- a su vice, Ricardo Sastre, a cargo del Ejecutivo provincial.

El nombre de Arcioni apareció en el documento y el proyecto que el Presidente les entregó, en mano, este martes a Germán Martínez -jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja- y Carolina Gaillard -presidenta de la comisión de Juicio Político-, en Olivos. Pero Sastre se negó a firmar. Desde Chubut aseguran que el gobernador firmaría de manera digital. Presionado, en buena medida, por la Casa Rosada.

El Gobierno no tenía expectativas en cambio con Juan Schiaretti, un gobernador que está lejos del alcance de la Casa Rosada. Hubo intentos por aliados circunstanciales como Arabela Carreras, Omar Gutiérrez, Oscar Herrera Ahuad y Gustavo Sáenz. Llamó la atención la ausencia de Alberto Rodríguez Saá, que ya se había manifestado meses antes disconforme con la liga de los gobernadores.

Lo que no sorprendió demasiado al Presidente fue que Perotti se desmarcara de la iniciativa: hace tiempo que mandó señales que no avalaría ninguna embestida contra el máximo tribunal. Tiene vínculos aceitados. Y estuvo, según trascendió, muy activo en los últimos días. Eduardo Toniolli, diputado nacional de Santa Fe del Frente de Todos, calificó de “lamentable” la posición del gobernador.

Reunión previa con De Pedro

Antes del encuentro de este martes en Casa Rosada con Fernández, los gobernadores presentes -Axel Kicillof, Gerardo Zamora, Jorge Capitanich, entre los más vehementes- pasaron primero por la oficina del ministro Eduardo “Wado” de Pedro, en la planta baja. De Pedro es el delegado de Cristina Kirchner en el Gobierno. Clarín quiso saber si, tras la difusión del documento oficial, el funcionario había intentado convencer a otros gobernadores para que acompañen el proyecto. Cerca del ministro contestaron que no.

El kirchnerismo avala e incentiva el juicio político a la Corte, pero no comulga con el estilo de conducción del Presidente. En especial por el anuncio de que pagaría con bonos a la Ciudad después de consensuar que no acataría el fallo del tribunal que beneficia a la administración porteña. “Agrupación amague y recule permanente”, lo definió antes de fin de año la ex Presidenta. (Clarín)