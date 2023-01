A cinco meses de alquilar las oficinas de Máximo y Florencia, el Intendente Cotillo no usa el edificio ¿Blanqueo de fondos, alquileres truchos o ganas de regalar plata?

- Publicidad -

El día 29 de agosto de 2022, se formalizó un contrato de alquiler firmado entre Matías Bezi, como representante del Condominio Florencia y Máximo Kirchner y por el otro lado el intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, a través de la Inmobiliaria Patagonia, por el alquiler de una propiedad en calle Roca 496, pleno centro de Río Gallegos, donde funcionaba la “Inmobiliaria Sancho San Felice” allanada varias veces en años previos, en las causas por lavado de dinero por parte del juez Bonadío.

En nuestra nota del día 24 de octubre 2022, bajo el título “El intendente de Caleta Olivia le alquiló el edificio de la ex inmobiliaria a los Kirchner por $ 6.755.273,52 más IVA por 36 meses”, dimos la información suministrada por la Dra Silvina Martínez, mostrando el documento correspondiente y el día 28 del mismo mes informamos sobre una denuncia penal realizada por la abogada en contra del intendente Cotillo por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos (Art. 260 CPN) incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 CPN), fraude a la administración pública (174 inc 5 CPN) y lavado de activos, sin perjuicio de otros delitos que puedan surgir de la investigación, señala la presentación de la Dra Martínez cuya denuncia fue parte del informe.

El edificio de la familia Kirchner en la Av Néstor Kirchner 496 en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Han pasado cinco meses desde que se realizó el contrato de alquiler y tal como lo hemos podido comprobar en conversación con vecinos del lugar, no existe en el edificio de la ex inmobiliaria de Máximo y Florencia Kirchner, ningún tipo de movimiento, remodelación, adecuación, cambio de fachada ni trabajos internos que se estén realizando con el fin de darle una utilidad, hasta el momento, incierta, pues no hay de parte del intendente de Caleta Olivia, una explicación coherente y firme sobre la utilidad que le dará al edificio alquilado a través de la comuna de esa ciudad.

El contrato de alquiler es por 36 meses desde el 1° de agosto del 2022, el cual fue ratificado mediante el decreto 966/22, rubricado el pasado 20 de julio de ese año y ya van cinco de esos meses en los cuales la Municipalidad de Caleta Olivia no ha movido un solo ladrillo y ni siquiera pintado el frente.

Cotillo, para salir del paso, llegó a decir que el edificio sería afectado a un servicio municipal como “La casa de Caleta Olivia” en esta capital, sin embargo la información que obtuvimos de sus colaboradores, es que prepara su próxima campaña a gobernador y de paso, le da “una ayudita” a los hijos de la vicecondenada para que sumen una entrada más, a las tantas que tienen producto de alquileres y otros ingresos, necesarios para justificar parte del patrimonio “en blanco”, tan difícil de explicar como las abultadas cuentas en dólares que poseen.

Treinta y seis meses de contrato de los cuales ya van cinco en los cuales no se ha visto ningún movimiento respecto de la apertura de “La Casa de Caleta Olivia”, en el edificio de la ex inmobiliaria de los Kirchner. No se visualizan movimientos, contenedores para sacar material, ingreso de materiales de construcción, obreros, etc. Algunos ya comienzan a preguntarse si en realidad no se trata der algún “alquiler fantasma”, como aquellos de los hoteles de El Calafate sin pasajeros reales pero con “ocupación plena” según los papeles ante la AFIP. (Agencia OPI Santa Cruz)