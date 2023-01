Eduardo Duhalde desafía a Máximo Kirchner: anunció que trabajará para “conducir” el PJ bonaerense

- Publicidad -

Según publica Clarín “Nuestros compañeros están sin conducción, el peronismo ha sido usurpado”, afirmó el ex presidente. Llamó a una gran coalición.

El ex presidente Eduardo Duhalde anunció este jueves que trabajará para “conducir” al Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, que formalmente está presidido por el diputado Máximo Kichner. Además, Duhalde alentó a conformar una “gran coalición con las demás fuerzas” para las próximas elecciones.

En un video de casi un minuto publicado en sus redes sociales, Duhalde anticipó que empezará a “trabajar para conducir” el PJ bonaerense.

“Nuestros compañeros están sin conducción”, analizó el también exgobernador bonaerense y, si bien afirmó que “el peronismo ha sido usurpado” y ese expediente “se está resolviendo” en la Corte Suprema, resulta “necesario ponerse a trabajar”.

La referencia de Duhalde es por la denuncia que en su momento realizó el ex presidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

El ex jefe de Estado advirtió: “Estamos todos peleados con todos dentro del partido” y pidió “terminar con eso”.

“Rápidamente, una vez que esté organizado, unirnos en una gran coalición con las demás fuerzas políticas, como lo hicimos siempre”, fue el deseo que expresó en el video.

“No hay salida en Argentina si nos seguimos peleando”, dijo Duhalde, e insistió: “Todos juntos tenemos que armar una gran coalición”. No obstante, el ex presidente aclaró que sobre ese último punto hablará “más adelante”.

No es la primera vez que Duhalde se enfrenta a Máximo Kirchner. En marzo de 2021, Duhalde le pidió a la Junta Electoral del PJ la impugnación de 12 candidatos de la lista oficial presentada por el líder de La Cámpora por no cumplir con “los requisitos” establecidos en la carta orgánica partidaria.

Según la presentación del ex presidente, Máximo Kirchner no cumplía con los dos años de afiliación necesaria: el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados recién lo hizo, según la documentación aportada por el ex mandatario, el 12 de febrero de 2021.

En la misma situación se encontraba el ministro bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque, candidato a consejero en la lista oficial por la octava sección electoral: se afilió al PJ provincial el 3 de marzo, hace veinte días.

La Corte Suprema tiene el caso de la presidencia de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense

Desde febrero del año pasado el máximo Tribunal tienen entre manos la posibilidad de declarar nula la elección que erigió a Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense.

Después de la presentación en la Justicia, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, logró un fallo inédito por el que la Cámara Nacional Electoral elevó al máximo tribunal su reclamo contra la asunción de Kirchner en el peronismo bonaerense por tratarse de un caso de posible “gravedad institucional”.

El intendente de Esteban Echeverría señala que la conformación de las nuevas autoridades partidarias viola la ley de partidos políticos, porque -según su denuncia- hay dirigentes afiliados a otros partidos y, además, porque -aunque hubo lista única- no hubo un acto eleccionario formal en el que los afiliados pudieran ejercer su derecho al voto (en blanco o incluso a no votar).

Señala por falta de antigüedad, entre otros, a algunas de las nuevas autoridades, como Andrés Larroque, secretario general de La Cámpora, y a la diputada Vanesa Siley, a quien Kirchner quiere ungir como una de sus tres vicepresidentas (previa reforma del estatuto).

Si la Corte le diera la razón a Gray, el alcalde se quedaría con la presidencia del partido, que alternaba desde 2017 con el intendente en uso de licencia de Merlo, Gustavo Menéndez, que hoy está alineado con Kirchner.

El hipotético y repuesto titular del PJ debería llamar entonces a nuevas elecciones. Además la reciente elección de los consejeros del partido en las 8 secciones electorales -convocada por Kirchner- quedaría anulada. (Clarín)