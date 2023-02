Elon Musk echó al ingeniero de Twitter que le dijo que su popularidad caía en su cuenta de la red social

- Publicidad -

Según publica Clarín Fue en una reunión que intentaba analizar las interacciones de sus tuits.

Lo que le gusta a Elon Musk es que la gente hable de él y no pasar desapercibido, en pocas palabras ser el centro de atención, y sus acciones son consecuentes con sus deseos. En las últimas horas despidió a uno de los más importantes ingenieros en la plataforma, porque le informó que su popularidad estaba en declive en su propia red social.

Así lo avanzó Platformer, un sitio tecnológico con gran infiltración en la vida interior de Twitter y que dispone de la mejor información intramuros de esta empresa.

El “estás despedido” se produjo en vivo y en directo, en el curso de una reunión que Elon Musk convocó el martes con su equipo de ingenieros. El asunto a tratar era abordar la cantidad de visiones de sus tuits, en una profunda espiral decreciente en los últimos meses, cosa que, para el dueño, era absolutamente imposible.

Esta preocupación por cuánta gente veía sus tuits ya la había expresado el autoproclamado “tuitero en jefe” en jornadas previas.

El director ejecutivo de la compañía hizo que su cuenta fuera privada la semana pasada durante un día para probar si eso podría aumentar el tamaño de su audiencia. El experimento se produjo después de que varios usuarios prominentes de la derecha se quejaran de que los recientes cambios en Twitter habían reducido el impacto de sus cuentas.

De este modo, Elon Musk asignó a un grupo de empleados para que revisaran si, en su caso concreto, el alcance de su cuenta se había visto restringida por cuestiones del algoritmo de Twitter.

“Esto es ridículo”, dijo a los trabajadores presentes en la reunión del martes, siempre a partir de Platformer, que citó varias fuentes con conocimiento directo del encuentro. “Tengo más de cien millones de seguidores y solo consigo unas decenas de miles de impresiones”, lamentó.

Los empleados mostraron datos internos y gráficos de Google sobre tendencias en los que se indicaba que el interés público en el millonario y fundador de Tesla o Space X se iba apagando. Estos mostraban que su popularidad se disparó al máximo el pasado abril, momento que coincide con la oferta que presentó para la compra de Twitter. De manera cuantificada, trepó a 100 entonces y luego desbarrancó a 9.

Cuando uno de los ingeniero afirmó que todo se debía a que la popularidad de Musk podía estar en declive por la falta de interés público después de que se ejecutara la compra de la red social, el jefe respondió que estaba despedido, según Platformer.

También ordenó a los empleados que hicieran un seguimiento de la frecuencia con la que se recomiendan sus tuits en el sitio, demostración de su insatisfacción con el trabajo de los ingenieros y su falta de convicción en el punto de vista expresado en la junta técnica.

Elon Musk y los despidos en Twitter

No es la primera vez que el magnate sudafricano ordena cesar valiosos recursos humanos sin atenuantes. De hecho, despidió a tres ingenieros que le criticaron en la red social solo pocas semanas después de cerrarse, a finales de octubre, la adquisición por 44.000 millones de dólares.

Pero su plan para reducir la planta permanente de trabajadores de la red social apunta a un número mucho mayor.

A las pocas semanas de haber asumido, Elon Musk ordenó el envío de una comunicación interna dirigida a sus empleados para que no se presentaran a las oficinas, ya que iban a estar “cerradas temporalmente” y se suspendía “toda credencial de acceso”.

“En un esfuerzo por colocar a Twitter en un rumbo saludable, comenzaremos el difícil proceso de reducir nuestra fuerza laboral global”, advierte el correo electrónico enviado a toda la empresa a última hora del jueves.

Aunque no hay cifras oficiales, los diarios The Washington Post y The New York Times informaron en noviembre pasado que los afectados son cerca de la mitad de los 7.500 empleados de la plataforma.

El uso de Twitter disminuyó en torno al 10% desde que el multimillonario tomo el control absoluto de la plataforma, que en parte se atribuyen a los múltiples fallos de funcionamiento. El último más notorio se registró este miércoles, que dejó a los usuarios sin capacidad de enviar o recibir mensajes mientras la compañía intentaba introducir varias novedades. (Clarín)