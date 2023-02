- Publicidad -

En la cuenca carbonífera (Río Turbio/28 de Noviembre) todo sigue igual a como terminó el año 2022, sin agua y sin funcionamiento de las usinas ni del yacimiento.

Al no haber suficiente agua en el lecho del río donde Servicios Públicos tiene alojadas las tomas superficiales, mientras realiza perforaciones en el área del Dique San José, la misma zona que explotó durante años con pozos de captación que están agotados, la situación sanitaria de la cuenca carbonífera no se resuelve y los tiempos se agotan, antes de que crezca la demanda y se complique aún más el panorama de sequía, reducción del agua domiciliaria, cortes programados y no programados y naturalmente, la falta de agua para el funcionamiento del yacimiento, donde se cumplen labores mínimas, pero no se extrae carbón y por lo tanto, al no funcionar la planta depuradora (que consume gran cantidad de agua del río) no se puede procesar el mineral necesario para usar en la Usina de 21 Mw, la cual, por ende, tampoco funciona.

Preocupación en la cuenca por falta de agua y la inactividad de YCRT que se prolonga por múltiples razones, incluyendo la sequía

No existe de parte de la empresa Servicios Públicos un proyecto de solución a corto plazo, que no sea realizar la búsqueda de agua en napas profundas, en lugares explotados y donde las mismas han desaparecido, prácticamente, complicando aún más las proyecciones, teniendo en cuenta la finalización del verano, la vuelta de gran cantidad de familias de las vacaciones, el inicio de las clases y la actividad laboral que a partir de marzo debiera normalizarse, excepto, claro, por la inactividad de YCRT, la mayor fuente de empleo en la cuenca, empresa que por el momento no cuenta con un programa de actividades probables, dado que la falta de agua impacta directamente sobre el funcionamiento, tanto de la actividad extractiva como en la depuración del mineral para alimentar la caldera de la usina.

De acuerdo a trascendidos, el 1º de marzo YCRT iniciaría su actividad, pero la sequía imperante en la cuenca pone en duda esos anuncios, toda vez que la complejidad en el aprovisionamiento de agua no vislumbra una solución y es vital para su funcionamiento, con el agravante de que en poco tiempo más en la región y particularmente en la cuenca, comenzarán las heladas las cuales, como sabemos, el año pasado, generó otro de los grandes inconvenientes que dejaron sin agua a Río Turbio y 28 de Noviembre, por cuanto las tomas son superficiales (sobre el lecho del río) y al congelarse, anula la captación y evita el llenado de las cisternas que proveen de agua a las localidades.



Así planteado el problema, no existe ninguna comunicación oficial de cómo hará SPSE para asegurar el agua domiciliaria ni tampoco YCRT ha comunicado cuáles son los planes de productividad para el inicio de un año crítico en materia sanitaria en la cuenca, ya que, cualquier obra planificada o a planificarse, no resolverá los problemas en el corto y mediano plazo. (Agencia OPI Santa Cruz)