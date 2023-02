Gremios docentes no aceptan propuesta salarial del gobierno. Nueva reunión mañana y si no hay acuerdo, peligra el inicio de clases en la provincia

- Publicidad -

El sector docente, representado gremialmente por ADOSAC y AMET en Santa Cruz, mantuvieron una nueva ronda de paritarias con el gobierno provincial, pero la propuesta salarial del Consejo Provincial de Educación no fue aceptada por las organizaciones, debido a que no contempla un índice de ajuste salarial acorde a los tiempos inflacionarios que acosan a los salarios, lo deprecian y los desactualizan de manera constante.

El Ejecutivo provincial ofreció un 3% de aumento al salario a partir de enero, más la cláusula gatillo hasta el mes de junio, es decir la actualización por índice de inflación mensual que es acumulativa. Los gremios aceptarían la cláusula gatillo, pero rechazan de plano el 3% por considerarlo una “oferta insuficiente”, no acorde a los valores de la canasta familiar en la región Patagónica sur.

Javier Fernández Secretario General de ADOSAC – Foto: OPI Santa Cruz

Mañana 16 de enero, volverán a sentarse en la mesa de negociación, el gobierno con los gremios docentes, con el fin de proseguir la discusión salarial. El CPE considera que la cláusula gatillo es un aumento que va actualizando los salarios en tanto el sector gremial pide una mejora porcentual de aumento fijo establecida para el docente inicial cuyo salario rondaría los 100 mil pesos.

La controversia tiene como prioridad, destrabar la posible medida de fuerza que ADOSAC y AMET han anunciado que llevarán a cabo, en caso de no arribar a un acuerdo en paritarias. Los gremios ya dijeron que si no existe acuerdo previo, no iniciarán el ciclo lectivo; por su parte el gobierno provincial “necesita” dar un mensaje positivo y estar entre las provincias con inicio normal de clases.

- Publicidad -

Esto obliga a las partes a volver mañana a la mesa y verse las caras, en la búsqueda desesperada de un acuerdo que asegure el inicio del ciclo lectivo en Santa Cruz y le de al año, un poco de previsibilidad. (Agencia OPI Santa Cruz)