Atentado a Cristina Kirchner: la Cámara Federal pidió que la causa vaya a juicio oral

Según publica La Nación Además, rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Nicolás Carrizo; junto a él los principales acusados son Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

La Cámara Federal porteña rechazó hoy el pedido de la defensa de Nicolás Gabriel Carrizo para que sea enviado a prisión domiciliaria mientras dure la investigación del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y pidió elevar la causa a juicio oral y público.

Los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones resolvieron “confirmar la resolución de fecha 10 de febrero de 2023 en cuanto a que no hizo lugar a la detención domiciliaria de Gabriel Nicolás Carrizo” y resaltaron que aún se encuentra “configurado en el caso la posibilidad de entorpecimiento de la investigación”, según surge del fallo.

En la misma resolución, y a través de dos votos diferenciados, los magistrados instaron a la jueza federal María Eugenia Capuchetti a avanzar en dirección al juicio oral y público por el ataque a Cristina Kirchner por el que, además de Carrizo, se encuentran detenidos los acusados de ser los autores de la tentativa de homicidio, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dispusieron mediante un voto conjunto “instar a la a quo -teniendo en cuenta lo manifestado acertadamente por la defensa- que frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”, lo que implicaría llevar el caso a juicio oral y público.

“Más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella -las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa- lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva”, sostuvo, por su parte, el juez Mariano Llorens.

La querella realizó en el último tiempo diversos planteos para que se investigue si existen autores intelectuales que operaron por detrás de Sabag Montiel y Uliarte, a la vez que pidió que se investigue si por acción u omisión tuvo alguna participación en el intento de magnicidio.

Nicolás Carrizo

Nicolás Gabriel Carrizo está detenido y procesado como partícipe secundario del intento de homicidio de la Vicepresidenta. Se lo considera el jefe de los vendedores de copos de algodón de azúcar para el que trabajaban quienes agredieron a Fernández de Kirchner.

La causa por el atentado contra Kirchner se reactivó a fines de enero con la declaración indagatoria de Nicolás Carrizo. En aquella oportunidad, el acusado declaró durante 5 horas en los tribunales federales de Comodoro Py, y volvió a afirmar que los mensajes que los terminaron incriminando eran “bromas”.

Tal como publicó LA NACIÓN, la defensa de la vicepresidenta, a través de sus abogados José Manuel Ubeira y Manuel Aldazábal, entiende que el rol de Carrizo fue determinante en el intento de homicidio. La querella consideró que es partícipe de una asociación ilícita, coautor del intento de homicidio agravado y haber atentado contra el orden institucional.

Sin embargo, la defensa de Carrizo, a cargo de Gastón Marano, por el contrario, señaló que los chats eran en tono de broma y que no tuvo participación en el atentado ni antes ni después del hecho.

Carrizo fue detenido en los tribunales de Comodoro Py y se encuentra preso desde el 14 de septiembre del año pasado, dos semanas después de ocurrido el atentado contra la vicepresidenta. (La Nación)