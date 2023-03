Si es peludo, tiene cuatro patas, cola, bigote y hace “miau…”, es gato

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Hace un mes atrás escribí una nota titulada “Nadie entiende el juego de la “gran hermana”: la mejor campaña del kirchnerismo la hace Romina Uhrig por televisión” y allí dije lo que nadie dijo específicamente quienes hablan del experimento psicológico de Telefé: el verdadero interés de Romina Uhrig para “jugar” dentro de la casa más famosa.

Concreta y textualmente, planteamos “¿Qué hace, qué busca y por qué Romina Uhrig permanece en Gran Hermano?. Leyendo su corta trayectoria política, su pertenencia al kirchnerismo/cristinismo y teniendo en cuenta su vínculo familiar con Walter Festa, ex intendente de Moreno e investigado por enriquecimiento ilícito en funciones, sin duda que la participante de la casa, decidió buscar algo más que el premio de los 15 millones de pesos y la casa que le otorgarán al ganador, Romina ya ganó con la visibilización de su persona y el reconocimiento inmediato que millones de televidentes en todo el país tienen de su rostro, dado que ese programa se reproduce en todas las provincias y permanece 24 horas online en un canal de suscriptores (Pluto Tv) más es repetido y analizado por programas de la tarde y la noche, por Telefe y América.

Ninguna campaña política expone al conocimiento público a ninguna persona, como lo hace la pantalla de Gran Hermano; y ese ha sido y es la finalidad de esta mujer, quien seguramente, pretende remontar su aprecio público y sepultar tras un manto de olvido social, su paso por Olivos, su asociación política con el padre de sus hijos, hoy investigado por la justicia y una serie de acusaciones cruzadas levantadas por algunos medios y redes sociales, sobre su patrimonio, sueldos y ahorros que podría tener la “hermanita”.

¡Ha dado en el clavo!

Un tío gallego, cada vez que alguien acertaba de manera contundente en una respuesta decía “Has dado en el clavo chaval” y en aquel análisis del 13 de febrero de este año, así lo hicimos, dimos en el clavo; dejamos puntualmente marcado el verdadero objetivo de la ex diputada. Nunca existió en la señora otro interés que el político y las recientes declaraciones de su ex marido o su marido (mienten tanto que tenemos el beneficio de la duda) Walter Festa, develó el verdadero objetivo de su mujer en la casa de Gran Hermano.

El ex intendente dijo si, pero no, quizás, tal vez, puede ser, pero se va a dar… así de inconsistente su discurso para decir que su mujer (o ex mujer) está allí para entrar de lleno en la política.

“A la única que puede escuchar Romina aparte de mí, es que haya un pedido de Cristina. Romina no tienen intenciones de seguir en la política, se metió en este ámbito para hacer una carrera que no tenga nada que ver con la política. Sí va a seguir ayudando a la gente en el plano social, pero no creo que quiera hacer política, eso es lo que charlamos. Salvo que sea necesaria para algo”, dijo Festa en diálogo con Jorge Rial.

El ex intendente investigado por corrupción, ató la suerte política de Uhrtig a un posible llamado de Cristina Fernández, a la que Romina no podría resistir. “Si vos tenés presente el rating de este programa, como se ha comportado Romina adentro de la casa y que aparte sí tenemos relación con Cristina, o por lo menos hemos tenido una comunicación, todo es posible”, dijo Festa, confirmando lo que argumentalmente fue el nudo de nuestro análisis.

“Si te llama Cristina, le vas a decir que no?. Ahora, ¿para qué? No sé si Romina quiere ser intendenta”, insistió Festa, quien siguió hablando en el mismo sentido, negando lo que afirmaba y viceversa. Pero no tiene ninguna importancia a los fines de esta nota, lo que si queríamos remarcar es que no nos habíamos equivocado cuando evaluamos el verdadero objetivo de la mujer: plantar su conocimiento público para afianzarse en la política, un lugar que sin ninguna duda es compartido por Festa, que a estas alturas dudamos que sea su “ex marido” como hacen trascender, dado que de ser así sería “un ex” demasiado preocupado por el futuro de su “ex esposa” a la que no le importaría la política, pero si podría importarle, siguiendo el razonamiento del ex intendente..

Toda una mentira, un armado berreta, propio del kirchnerismo básico y sin límites éticos. Festa, un corrupto que fue eyectado y enfrenta causas de corrupción, con impacto directo en su pareja, está claramente interesado en mostrar la “separación” de Romina Uhrig para dividir los intereses (y quizás los bienes), no “dejarla pegada” con sus transas y rescatarla para imponerla como candidata a intendente en Morón, como todo indica y él lo señala.

Inteligentemente alguien le hizo ver al ex intendente, que si uno de los principales factores a la hora de candidatearse es ser conocido, el programa Gran Hermano es la herramienta fundamental para lograrlo y ahí entró Romina Uhrtig quien seguramente no necesita la casa del primer o segundo premio, porque tiene propiedades en la costa, vivienda en un country y un pasar cómodo.

Su intención fue ser visible, para aprovechar el after show y posicionarse para largarse como candidata. Lógico, Festa espera que la llame Cristina y seguramente la va a llamar; la vicecondenada tiene desesperación por aferrarse a cualquiera que detente la simpatía pública, por obvias razones basadas en el deterioro político propio. (Agencia OPI Santa Cruz)