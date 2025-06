A Rafael Grossi, el argentino en la OIEA, le cayó la ficha. Ahora solo resta esperar que Irán no cumpla su promesa, por nuestro bien y no tanto el de Grossi

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Ser un funcionario destacado en un organismo internacional como la OEA, ONU o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, da prestigio, genera un positivismo personal y social increíble, permite al elegido rodearse de los mejores lujos del mundo, de las mayores atenciones y deferencias de jefes de Estado y particularmente, gozar de un estatus político inmejorable en la mayor liga mundial de diplomáticos y representantes del poder en la tierra. Todo eso es maravilloso, pero tiene su contracara y eso también viene incluido en el combo de vanidades que impone tan alto cargo.

Eso sucede con Rafael Grossi, Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quien está jugando a la pelota con misiles atómicos del lado de occidente, en medio de la contienda que enfrenta en una guerra sin cuartel a Israel e Irán, donde apareció el fantasma de una guerra nuclear focalizada en el mundo y Grossi debió salir a la luz.

Por su encumbrado puesto en el concierto de países, su figura representa nada más y menos que el control de occidente sobre los recursos atómicos del mundo y de alguna manera, luego de alentar y apoyar el ingreso directo de EEUU en la confrontación con Irán, mediante un ataque quirúrgico a las supuestas instalaciones de enriquecimiento de uranio Iraní en Fordow, casi como una subestimación a la inteligencia pública, el argentino salió a decir que ahora es momento de calmarse y recomenzar las negociaciones, como si el fundamentalismo Iraní fuera tan racional que después de gasearlo con las CBU-57 se puede pensar seriamente que se van a sentar en una mesa a discutir el sexo de los ángeles.

Obviamente Irán es un Estado terrorista y por añadidura desconoce pactos, promesas y como buenos teocráticos se basan en los dogmas para no olvidar las ofensas y como para ellos Alá es bastante rencoroso, han dejado traslucir que los aliados de Israel y EEUU pagarán el precio y los colaboracionistas occidentales estarán en sus próximos planes, donde golpear al enemigo, será la venganza que desde ahora en más estará omnipresente en cualquier parte del mundo donde haya un colaborador de Israel y/o EEUU.

Y a Rafael Grossi, específicamente, le hizo llegar un mensaje Ali Larijani uno de los principales asesores del líder supremo iraní Ali Khamenei y dijo “Una vez que termine la guerra, nos ocuparemos de Grossi”. La declaración fue leída por observadores internacionales como una amenaza personal, en el marco de los crecientes cuestionamientos de Teherán a los reportes del OIEA sobre el programa nuclear iraní.

Después de eso vino el ataque combinado de EEUU e Israel a las bases iraníes de Fordow, Natanz e Isfahán. En la contraofensiva iraní, anticipada por el propio gobierno teocrático, ese país disparó misiles contra la base aérea estadounidense Al-Udeid en Qatar.

“Los eventos de esta mañana son escandalosos y tendrán consecuencias duraderas. Cada miembro de la ONU debe alarmarse ante este comportamiento extremadamente peligroso, ilegal y criminal”, declaró el Ministro de Relaciones de Irán, Abbas Araghchi en un comunicado difundido por medios estatales y redes sociales.

La Guardia Revolucionaria advirtió que utilizará “respuestas que escapan a la comprensión y a los cálculos ilusorios del frente agresor”, amenazando a Estados Unidos con “duras repercusiones”.

E Irán no dejó de cumplir sus promesas, llevó a cabo un ataque con misiles contra la base aérea estadounidense de Al Udeid, en Qatar y anoche atacó la ciudad israelí de Bersheva y EEUU “sorprendido”, porque el régimen no respetó la tregua que impuso el propio Trump, como si él fuera quien maneja las decisiones del Ayatola.

“la OIEA está lista para poner fin a esta confrontación militar”, dijo Grossi, después de haber despertado al diablo y tratando (ahora que ya le dieron a Iran el golpe militar más potente del cual se tenga memoria) de parar todo para que el problema no se extienda y el mundo comience a vivir en peligro, como lo ha expresado el estado terrorista de Irán.

Y como si todo lo anterior fuera poco, los nanosatélites de la empresa argentina Satellogic se convirtieron en una herramienta fundamental para la obtención de imágenes de alta resolución de la zona donde se ubican varias instalaciones nucleares en Irán, describe la prensa nacional, destacando un hito más en el involucramiento de nuestro país en un conflicto ajeno, que puede traerle no solo consecuencias personales a Grossi, quien por su cargo deberá enfrentar, sino a la Argentina, un blanco absolutamente fácil de atacar donde tenemos experiencia de dos atentados irresueltos en la década del´90 y como si todo esto no fuera suficiente, nuestro país cuenta con una fuerte conexión de cómplices locales con el régimen y estructuralmente Argentina no tiene ni poder, ni Inteligencia ni capacidad de detección temprana de cualquier amenaza, porque tanto el actual gobierno como los 4 anteriores, se han dedicado a distraer recursos, robarlos o usarlos para la política sucia y nunca se preocuparon por armar una malla de defensa estratégica, que nos permita defendernos ante otros hechos de terrorismo.



Sin duda hoy la Argentina pasa a ser otro blanco (y muy fácil) del terrorismo islámico, pero el presidente Javier Milei parece no percibirlo, o al menos (como los políticos argentinos hicieron por décadas) prefiere meter la cabeza en la tierra y seguir ignorando el contexto mundial en que está hundiendo a un país que si desgraciadamente recibe otro atentado terrorista, deberá afrontarlo solo como lo hizo con las embajada israelí y la AMIA, con el agravante de no tener herramientas de respuesta, mecanismos de detección y una justicia inservible, corrupta y poco fiable, que nunca llega a descubrir nada porque está colonizada de políticos corruptos y absurdos que desde hace más de 40 años, sobrevuelan el Estado Argentino y con tal de dañar al gobierno de turno, entregan la seguridad y lo intereses nacionales al terrorismo iraní, que tiene sus cipayos en la política argentina, los cuales aún caminan tranquilos y hacen política, en vez de estar presos por traición a la Patria como correspondería en cualquier país serio del mundo, donde existen traidores y colaboracionistas con el terrorismo internacional. (Agencia OPI Santa Cruz)