Ministra de Gobierno aseguró que “en la segunda quincena de mayo habrá paritarias”

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La ministra de Gobierno, Belén Elmiger aseguró que en un contexto complejo en lo económico y financiero para la administración provincial “seguramente en la segunda quincena de mayo habrá convocatoria a paritarias salariales”.

A su vez, destacó que el Ministerio de Economía trabaja “en tres líneas de financiamiento: emisión de letras, endeudamiento y adelantos de coparticipación”.

“El diálogo tiene que ser nuestra principal herramienta en una situación como la que estamos. Generar situaciones de conflicto sin que haya diálogo es muy peligroso, en esta provincia lo hemos vivido un montón de veces” sostuvo la funcionaria.

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Elmiger valoró la convocatoria al diálogo con los gremios estatales porque “responden a una decisión política para evitar la escalada de los conflictos y que haya instancias de negociación”.

Además, sostuvo que tanto “los docentes y todos los trabajadores tienen por ley el derecho de hacer paro. Hay cosas con las que no podemos ir en contra” y sostuvo que “hay que tener responsabilidad en las medidas que se adoptan”.

Elmiger reconoció que el escenario provincial “está difícil la situación económica y la situación social”. (Agencia OPI Santa Cruz)