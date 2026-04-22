Milei cayó al puesto 14 en ranking latinoamericano

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La caída libre de la imagen presidencial sumó su tercer mes consecutivo y relegó a la Argentina a los últimos escalafones de aceptabilidad regional. El mandatario acumula una pérdida de diez puntos porcentuales desde el inicio del año, según el último relevamiento de la consultora CB Global Data.

36,2 por ciento de imagen positiva es el dato específico que expone la falla del relato oficial en el mes de abril. El desplome sacó a Javier Milei del top 10 regional para ubicarlo en el puesto 14 sobre un universo de 18 jefes de Estado, superando únicamente a mandatarios de países con profundas crisis institucionales o transiciones forzadas.

La secuencia del deterioro muestra una sangría constante de apoyo que no encuentra piso:

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Febrero : 46,8% de imagen positiva (Puesto 8).

: 46,8% de imagen positiva (Puesto 8). Marzo : 42,3% de imagen positiva (Puesto 11).

: 42,3% de imagen positiva (Puesto 11). Abril: 36,2% de imagen positiva (Puesto 14).

El rechazo hacia la figura del libertario escaló al 59,7%, un salto de siete puntos respecto al mes anterior. Los documentos de la consultora desglosan que el núcleo duro de la negatividad se concentra en un 46,3% que califica la gestión como “muy mala”, mientras que el apoyo “muy bueno” apenas alcanza el 28,0%.

Javier Milei retrocedió mientras figuras como Nayib Bukele (El Salvador) y Claudia Sheinbaum (México) consolidaron liderazgos con aprobaciones que rozan el 70%. El mandatario argentino quedó confinado al lote del fondo, solo por encima de Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Delcy Rodríguez (Venezuela) y el interino peruano José Balcázar.

La encuesta, realizada sobre un muestreo de hasta 2.701 consultados por país, ratificó que el diferencial negativo de Milei se profundizó hasta el -23,5%. El ranking regional cerró con el mandatario de Perú en el último lugar con apenas un dígito de aprobación. (Agencia OPI Santa Cruz)