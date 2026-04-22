Gobierno fueguino inicia paritarias con ATE, que amenaza con paro por tiempo indeterminado 

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(OPI TdF) – El gobierno de Gustavo Melella inicia este miércoles el primer encuentro de paritarias con el gremio ATE, quien advirtió que si no existen avances en las negociaciones salariales podría derivar en un paro por tiempo indeterminado.

El encuentro con los representantes de los escalafones secos y húmedos se llevará a cabo en la delegación de Tolhuin.

El secretario de Finanzas de ATE, Carlos Margalot, sostuvo que la medida gremial durante la semana pasada “rindió sus frutos. El gobernador nos escuchó y surgió la convocatoria”.

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La convocatoria será la primera instancia para avanzar en las negociaciones salariales para los trabajadores estatales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)