El Intendente de 28 de Noviembre quiere crear cargos nuevos, pero el instrumento legal que lo ordena es una pieza de la incoherencia y el “hablo para no decir nada”

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El Intendente de 28 de Noviembre Aldo Aravena, firmó el Decreto Municipal N° 1053 del 6 de junio 2025 donde “intenta” darle forma a los cambios que pretende incluir en su gestión, pero abunda en imprecisiones, omisiones y hasta contradicciones, lo cual no se sabe bien si es producto de la inutilidad de quienes armaron el instrumento legal o se trata de la creación de un texto confuso para que, precisamente, nadie entienda finalmente, lo que está tratando de hacer y en ese marco, si mañana hay un cuestionamiento (cosa que dudo) aparezca el ancho y largo camino de la duda donde todo es puesto en la ambivalente interpretación que hacen los políticos de estos verdaderos “adefesios legales”, tan característicos de las administraciones provinciales y municipales donde la transparencia y las buenas intenciones, brillan por su ausencia.

En los “considerandos” de la medida el documento expresa:

Que en el citado Instrumento Legal se establece el Organigrama Interno de la Municipalidad de “28 de Noviembre” para lograr la organización funcional de la municipalidad.

- Publicidad -

Que se torna necesario, contemplando la necesidad de establecer un trabajo mancomunado de las áreas que integran la municipalidad, establecer algunos cambios para lograr la colaboración entre ellas.

Que dichos cambios generarán reducciones de Secretarías como así también de cargos políticos, por esa razón es menester proceder a la creación de nuevas áreas dentro de la municipalidad.

Analicemos el contenido de la propuesta.

Más allá que en nueve renglones hay dos faltas de ortografía y otras tantas de tipeo, la argumentación es sumamente confusa, porque es poco claro cómo creando nuevas áreas dentro del municipio se puede reducir personal y tareas.

Le damos la derecha sobre aquello de que “para lograr la organización funcional del municipio” y “establecer un trabajo mancomunado de las áreas de la municipalidad”, sea necesario una reformulación, sin embargo en el Decreto propiamente dicho que contiene 4 artículos, dos de forma, el Intendente entra en total contradicción.

Analicemos el Decreto

El Decreto N°1053, dice en el Artículo 1°: “Créase en el ámbito de la Municipalidad de 28 de Noviembre, las Subsecretarías”.

Y en el Artículo 2° expresa: “Autorícese al Ejecutivo Municipal a establecer los cambios en el Organigrama Municipal que se consideren pertinentes, a los fines de lograr una mejor organización funcional, todo ello sin la creación de nuevas Subsecretarías”.

El Intendente de 28 de Noviembre quiere crear cargos nuevos by OPISantaCruz

El primer impacto visual con el que se encuentra el lector, es la contradicción significativa entre ambos Artículos, porque mientras en el primero dice que crea las Subsecretarías en el 2° dice que el intendente hará todo los cambios al organigrama, sin la creación de nuevas subsecretarías. (¿?).

Luego, ya sobre las omisiones premeditadas que tiene este Decreto flojito de información para quien intente entender lo que realmente piensa hacer Aldo Aravena, anuncia que van a reducir Secretarías y cargos políticos, pero no informa cuáles son esas Secretarías, cuántos cargos políticos existen actualmente y en qué número operaría esa reducción; es decir, no informa absolutamente nada.

Señala que “es menester” proceder a la creación de nuevas áreas dentro del municipio pero no detalla cuáles, los motivos, la necesidad, la función y si el personal para esas áreas provendrán de otros sectores o el municipio tomará nuevos empleados.

Luego como dijimos anteriormente con el Art 1° anuncia la creación de “Subsecretarías” y no dice cuáles, para qué ni cómo distribuirá su personal.

Y ya en el Art 2° el Intendente Aravena aporta a la confusión total cuando toma a su cargo la facultad de modificar y hacer cambios en el Organigrama municipal, pero acto seguido, dice que hará todo ellos sin creación de nuevas Subsecretarías, exactamente lo contrario a lo dicho en el articulado anterior.



Este absurdo instrumento legal, queda “ad referendum” del Concejo Deliberante, un poder que, sin duda, aprobará todo lo que manda Aravena, sin siquiera preocuparse por las formas y mucho menos por la incoherencia de un texto que si tenemos en cuenta la experiencia previa, estamos seguro que es premeditadamente confuso, para habilitarlo al Intendente a tomar decisiones que luego podrá discutir (si alguno pregunta) dentro de la excusa leguleya de que “todo lo que no está prohibido está permitido”, como es el recurso que usan gobernadores e intendentes para esconder sus permanentes malas intenciones y forjarse una salida, si alguna vez aparece un concejal decente, un diputado, etc que se le ocurra preguntar o cuestionar, lo que allí dice (o no dice).

Habría que ver quien “asesora” al Intendente Aravena: Fuentes del municipio que consultó ésta Agencia lo sindican como ideólogo de este Decreto al otro firmante, Paulino Rodriguez, hoy a cargo de la Secretaría de Hacienda del municipio. Rodriguez es quien acompañó a Matías Mazú en todas y cada una de las controvertidas acciones que tomó como intendente y diputado, junto con el propio Darío Menna.

Las mismas fuentes lo llaman a Paulino Rodriguez “el Rasputín o el monje negro de Aravena” y esta forma confusa y amorfa en que está redactado el Decreto, tendría (precisamente) la finalidad de no ser expresamente claro, para que la gente crea y tenga la sensación de que el Intendente está trabajando para reducir cargos políticos, lo cual no es así. (Agencia OPI Santa Cruz)