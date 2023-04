Malvinas, el 2 de abril, la guerra inaudita, los héroes ignorados y la sociedad “desmalvinizada”

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – No es mi intención hacer revisionismo de un acontecimiento sobre el cual se han derramado, además de ríos de sangre, ríos de tinta, tratando de explicar su existencia de uno y otro lado de la biblioteca.

Por eso es tan importante dividir el enfoque a 41 años de aquella guerra: el político militar, denigrante, extremadamente egoísta, falto de estrategia y con efecto devastador pero correctivo en la vida institucional del país, al destruir las dictaduras y el estrictamente humano, emotivo, patriótico y sentimental que perdura a casi medio siglo de aquella contienda desigual y absurda y podemos reivindicar en verdaderos héroes que viven entre nosotros.

Héroes de la Fuerza Aérea Argentina en paso por el aeropuerto de Río Gallegos

En primer lugar creo que el objeto del recordatorio es, fundamentalmente, la entrega de hombres y mujeres que en 1982 creyeron en lo que estaban haciendo y sacrificaron sus vidas en función de aquellos ideales de soberanía y patriotismo desarrollado desde chico en las escuelas y luego arrastrados por la vida misma, valores que defendieron en trincheras de tuba sucia, hambrientos, sin munición y solo munidos del coraje y la decisión solidaria de dar lo más preciado, su vida, en aras de un conjunto de aventureros malformados, ambiciosos y desesperados que ocupaban de facto el poder en el país y no repararon en el sufrimiento de chicos de 18 años, en su mayoría, sin profesionalismo ni preparación para llevar a cabo una tarea de ese tamaño.

En este vector de honores y honrados, están los extraordinarios y épicos pilotos de nuestra Fuerza Aérea, los marinos que murieron en el Belgrano, los miles de soldados que sufrieron la derrota más cruel y cuando apenas descubrían la vida, muchos de ellos la perdieron sin saber bien por qué, ni preguntar por cuánto.

Y sobre todos ellos, luego del final de la contienda, se volcó la indignación, la vergüenza y hubo un desacople de la historia de esos héroes sumidos entre la niebla que esparce la derrota, la vergonzosa manipulación del poder militar para invisibilizarlos y el ominoso silencio de la clase política argentina que solo años después comenzó a ver bajo el agua y descubrió la historia humana de la guerra y el sacrificio de tantos argentinos desconocidos que jamás volvieron o los que llegaron tras la derrota, fueron ocultados como si fueran los autores de una violación, casi con criterio vergonzante y sin reconocimiento del enorme sacrificio que hicieron por defender lo que creyeron justo y propio: la soberanía sobre Las Malvinas.

El militar borracho que esperaba al principito envalentonado con una Plaza de Mayo repleta, vio en Malvinas, no una reivindicación soberana, sino la reivindicación de su poder de facto. Por un momento se sintió Perón y su pretendida técnica de ocupar las islas para “negociar”, tenía su contrapartida en Inglaterra, donde la Primera Ministra estaba en similares condiciones de impopularidad y cuando percibió que el gobierno argentino hacía esfuerzos para implantar un estatus quo y negociar, Thatcher, quien ya había despachado su flota a 14 mil kms de distancia y no estaba decidida a que el Parlamento la destituyera, ordenó a hundir al Crucero General Belgrano, el cual no era ninguna amenaza para la flota británica, pero si se constituía en la llave que abría la guerra. De allí en más, la Argentina estaba obligada a responder militarmente.

Y ya no hubo retroceso. la historia abunda en detalles de lo sucedido y sus consecuencias. Vinieron los gobiernos democráticos que exacerbaron la derrota, luego aquellos que la ignoraron, por muchos años promovieron la “desmalvinización” del país y fue un camino cómodo para ignorar lo ocurrido tapándose los ojos, sin reparar las consecuencias ni las heridas y muchos menos las horribles acciones diplomáticas llevadas adelante en estos 40 años, las cuales nos han alejado aún más de la esperanza de anexar a las Malvinas, al territorio soberano.

Más delante y luego de muchos años, renació ese espíritu en los relatos políticos, comenzaron a reivindicarse a los olvidados héroes, pero en poco tiempo nos dimos cuenta que el único objetivo era el de la utilización política y la construcción de un nicho de negocios para muchos que ya no solo robaban dineros del Estado, sino se estaban robando la historia de quienes se sacrificaron por la causa “Malvinas” y dejaron su vida en la turba, creyendo por aquello que morían.

Por eso el 2 de abril de cada año, admite solo el sentido reparatorio de la memoria sobre aquellos que lo dieron todo y quienes sobreviven aún hoy atesorando en su corazón la experiencia irrepetible de haber jugado su única ficha y ganado un lugar en la memoria colectiva; son ellos hacia quienes deben ir los agradecimientos y son los únicos con derecho a ser glorificados. (Agencia OPI Santa Cruz)