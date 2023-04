Después que Vidal marcara la cancha y planteara sus condiciones para integrar una alianza con Cambiemos, Omar Fernández le pasó la pelota al petrolero

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Una entrevista realizada por Tiempo Sur al integrante de Cambiemos Santa Cruz, Omar Fernández, originario del Socialismo provincial, puso a la convocatoria política que intenta realizar el SER a los partidos de la oposición, como un juego de fuerza, donde unos esperan que los otros den el primer paso para conciliar esa alianza. Ese “primer paso” significa, lisa y llanamente, ser concedente con el otro, lo que en términos políticos significa: ceder primero y la práctica dice que en política “el que afloja pierde”.

Y el tema no es menor. Ambos (SER y Cambiemos) entienden que los términos en los cuales deben acordar implica fundamentalmente “ceder” y después de los dichos de Sergio Acevedo la semana pasada, el partido de alianza que encabezan Costa, Reyes, Roquel, Fernández y Mestelán (entre otros) tienen necesidad de pararse desde una posición bien clara, para no terminar siendo “colaboradores necesarios (y gratuitos)” de las ambiciones políticas que tiene el secretario general de los petroleros, lo cual impactará negativamente en el electorado natural de Cambiemos, constituido, no solo por partidarios de la UCR y Encuentro Ciudadano, sino por una importante franja de voto independiente que repudia al kirchnerismo y no se ve representado por Claudio Vidal, un nativo K-peronista que dice ser distinto pero su accionar legislativo en el Congreso, lo contradice.

Fernández dixit

Omar Fernández, tal como lo publicó Tiempo Sur dijo claramente “Por empezar, fue Claudio Vidal fue quien inició las conversaciones cuando empezó a hablar con algunos partidos“.

- Publicidad -

Sin duda el ex intendente de Pico Truncado, está diciendo claramente que la iniciativa de alianza no partió de “Cambia Santa Cruz”, sino del referente del SER y reafirmó su conclusión cuando dijo “A la fecha esperamos que Vidal concrete la reunión“; es lo mismo a decir, “que Vidal dé el primer paso”.

Tras concluir que “si hay intenciones de conformar un frente es necesario el diálogo para saber si coincidiremos, una cuestión básica, para luego avanzar“, Omar Fernández ratificó que la idea de unir fuerzas e ir en una alianza electoral al 2023, no fue iniciativa de Cambiemos, sino del SER y por lo tanto reafirmó “Nosotros no pedimos la reunión, fue Vidal quien salió a hablar y es él el que tiene que tener claro qué quiere hacer“.

En el mismo sentido Fernández se encargó de aclarar que fue el propio Vidal quien se acercó a los partidos que integran el frente de Cambiemos Santa Cruz y no al revés, pero advirtió que no provocó la reunión y luego de ponerse a salvo de la responsabilidad de por qué no se concreta en hechos lo que promueve el petrolero, Omar Fernández, rescató los dichos del propio Vidal que transcribimos y analizamos en nuestro informe anterior, donde el petrolero dijo “estar abierto a todos los partidos políticos de la provincia, incluyendo al oficialismo”.

“Él (por Vidal) dice hablar con el oficialismo también; es un problema de él, si quiere ir con el kirchnerismo, ir solo, o con nosotros” aclaró el ex intendente, visiblemente molesto por cuanto al decir lo que dijo el titular del SER, está comparando a la oposición con el oficialismo y por otro lado, desnuda en el SER una falta de convicción política específica, pues le daría lo mismo aliarse con uno que con otro, quienes ante la opinión pública, son cosas diametralmente opuestas, pero aclara puntualmente que lo único que moviliza al petrolero es ganar la provincia, no importa con quién.

El que afloja ¿Gana o pierde?

En base a las declaraciones de Omar Fernández en el diario local, queda claro que Cambiemos no espera ser quien convoque a Vidal para hablar de un frente, porque entiende que quien está hablando individualmente con los partidos de ese espacio, es Vidal y a él le corresponde la convocatoria para formar el nuevo frente.

Pero a su vez del otro lado entienden (y pretenden) que sea Cambiemos quien haga la propuesta, sin embargo, no es esto de quien convoque la reunión magna, lo fundamental. Lo importante, lo relevante y lo realmente determinante es lo que cada uno de ellos (SER y Cambiemos) ceda, exija y proponga como condición para ir electoralmente juntos.

Y aquí está el quid de la cuestión y el punto desde el cual se debe posicionar el lector para entender por qué no se cierra un acuerdo programático entre ambos espacios, pues las reuniones que se han llevado a cabo por separado (con cada partido de Cambiemos), con Vidal, es lo que en la jerga popular se denomina “de tanteo” término que en psicología significa “la exploración perceptiva del entorno para resolución de problemas”, aplicable a este caso donde Vidal habla con todos para saber dónde está parado y cuáles pueden ser los problemas o escollos con los cuales se encuentre para una posible alianza electoral.

En medio de todo esto aparecen las posturas de ambos sectores donde desde el SER, Sergio Acevedo dijo: “no somos punto de nadie”, “no somos peones de otros dirigentes” y “no estamos de regalo ni oferta”, en clara referencia a que no le van a ser de “soporte” a Cambiemos para que gane la gobernación y del lado de Cambiemos, Omar Fernández, pide que el próximo paso lo de el SER y eso lleva implícito una advertencia en la cual dice que Vidal deje sus egos y se allane a discutir como parte de una alianza en formación, donde todos deben “bajar las pretensiones, escuchar y ceder” y no en calidad de cacique o candidato pre-establecido, porque del otro lado también “quieren ser” y existen personas con más antecedentes, peso políticos y carrera en los circuitos eleccionarios, de las cuales el petrolero carece.

En cuando a la modificación o no que pueda realizar el gobierno, en el sistema electoral de la provincia, los escenarios que se presentan para la oposición, no son tan diferentes, si tenemos en cuenta que todos quieren ser y nadie está convencido ni decidido a secundar al otro.

Si continúa la ley de Lemas y ante una supuesta alianza de Cambiemos y el SER, los primeros irán con más de un candidato y los seguros llevarán como el más fuente a Claudio Vidal, pero nadie acierta a especular en cómo se sentirá Vidal si tiene que volcar sus votos a favor de Roxana Reyes, por ejemplo, o viceversa, Reyes y Costa secundando a Vidal. Si el sistema se baja, deberá haber internas y pocos ven una interna entre Reyes y Vidal, donde claramente Cambiemos podría quedar relegado a un “colaborador de ocasión”, dado que el voto petrolero en una interna sería decisivo, mientras en Cambiemos las divisiones de su electorado haría que muchos afiliados/partidarios no fueran a votar, lo cual no pasaría con los simpatizantes del SER. (Agencia OPI Santa Cruz)