Mensajes del SER a la UCR, JxC y CC-ARI: “no somos punto de nadie”, “no somos peones de otros dirigentes” y “no estamos de regalo ni oferta”. La advertencia está dada

(Por: Rubén Lasagno) – En uno de nuestros análisis políticos, en los inicios de esta búsqueda frenética del petrolero Claudio Vidal de aliarse con cualquiera que le ayude a obtener la gobernación de Santa Cruz, dije claramente que los problemas iban a sobrevenir si la coalición electoral con UCR y/o JxC avanzaba lo suficiente como para pensar seriamente en una fórmula electoral combinada.

Y todo va encaminado a tener, una vez más en nuestros análisis, un acertado remate, por cuanto aún no se ha concretado la alianza del SER con la UCR y Juntos por El Cambio y los egos han trepado al mástil de los personalismos, al punto de que en el último discurso de Vidal y su socio político, Sergio Acevedo, se coló el germen reactivo de la desconfianza hacia sus posibles aliados, a los cuales les advirtieron que el SER no es un partido de relleno, sino que es principal protagonista, léase: busca la gobernación.

Claudio Vidal en el acto del aniversario de 28 de Noviembre –

“Somos un espacio que abre sus puertas y convoca a todos los dirigentes de la política provincial para conformar un frente amplio electoral que permita sacar a Santa Cruz adelante”, dijo Vidal en la inauguración del local partidario del SER.

El petrolero activó la jaula-trampa, como aquellas que antaño se usaban para cazar jilgueros. La puerta estaba abierta, el cereal en su interior, pero cuando un pajarito entraba, la puerta trampa se activaba y el pobre animalito ya no podía volver a volar en libertad. La metáfora sirve, si le damos el contexto necesario: Vidal llama pero no quiere “vivos” que se acerquen para usarlo y por eso advierten desde el SER con total claridad.

Sergio Acevedo, por su parte, también tomó la palabra y envalentonado por la falta de práctica en el discurso político, quizás, dio un paso más que Vidal y señaló la posición que tienen como dirigentes del SER “nuestra decisión es cómo cambiamos la realidad de Santa Cruz, la primera cuestión, es que nosotros no somos punto de nadie, somos punto del pueblo santacruceño, no somos peones de las estrategias de los dirigentes o partidos nacionales que juegan a sus propios intereses y de espalda a los interese históricos y permanentes de nuestra provincia, que nadie se equivoque, no estamos de regalo, no estamos de oferta, queremos construir una victoria contundente de todos los santacruceños”.

El SER no va a secundar a nadie

Es muy importante detenerse y analizar semánticamente los dichos del truncadense. No dijo nada aleatorio o corrido por la urgencia del discurso, ni tampoco apurado por el tiempo acotado que tenía para hablar. Acevedo transmitió una verdad inobjetable del SER y al decir “nosotros no somos punto de nadie”, refiere a que ese partido “va de banca”.

Es una vieja metáfora tomada del tradicional juego de cartas en los casinos donde uno es el jugador y otro el pagador (punto y banca). En este caso, al decir que “no es punto”, es porque se considera “banca”, lo cual significa que ya se supone candidato, en tanto “el punto” queda relegado a un trabajo de apoyo, que ayuda a ganar a otros o de hecho ya está insinuando que de todos los actores es quien mayor posibilidad de perder, tiene.

Claudio Vidal sabe de esto porque en el 2019, él jugó “de punto” y con sus votos ayudó a Alicia Kirchner, para que repitiera la historia. Eso, en esta instancia, el SER se cuidará muy bien de que no pase.

La segunda frase que reafirma la primera es la que disparó Acevedo, cuando dijo “no somos peones de las estrategias de los dirigentes o partidos nacionales”, ergo: vamos a jugar fuerte por nosotros mismos y no para aceitarle las urnas a dirigentes políticos de otros partidos, pero Vidal olvida que Rodríguez Larreta le fijó las coordenadas, a través de Eduardo Costa, cuando ordenó unirse al SER en la provincia, por lo tanto ya está respondiendo como un partido menor, a lo que imponen los mayoritarios.

Y la última gran expresión de Sergio Acevedo, que revela la real condicionalidad de su partido para quienes sueñen con sus votos, fue cuando remarcó para todos aquellos que lo quieran escuchar dentro de la UCR, de JxC e inclusive dentro del FPV: “que nadie se equivoque, no estamos de regalo, no estamos de oferta…”. Lo contundente de esta advertencia no puede ni debe pasar desapercibido por quienes intentan congraciarse con el petrolero.

Vidal, Acevedo y Di Tulio: billete mata renovación – Foto: Lavanguardiadelsur

El SER, tal las palabras de Acevedo, no va a aceptar un papel secundario dentro de la posible coalición. Y si juntamos todos los términos dichos por Sergio Acevedo: “no somos punto de nadie”, “no somos peones de otros dirigentes” y “no estamos de regalo ni oferta”, nos encontramos con mensajes concretos hacia quienes en este momento se plantean una alianza con el SER.

Ya lo dijeron, a no quejarse

Vidal y Acevedo lo advirtieron con expresa puntualización: no van a regalar el espacio para utilidad de ningún otro candidato que no sea de ellos; es decir, proponen una alianza donde ellos sean banca y en todo caso “el punto” sea el otro.

Si bien aún no hay un cierre de alianza en Santa Cruz, sin duda quien más fuerza hace para que ello ocurra es Eduardo Costa, pero hay sectores de la UCR que desconfían de Vidal y como ya lo he dicho en otras columnas, teniendo en cuenta un electorado y otro (en caso de aliarse) no hay duda que JxC no le va a sacar votos a Vidal en una interna, pero si el SER absorberá los votos más independientes que se depositan en las urnas de esa coalición.

El otro problema es que al menos hasta donde se sabe Roxana Reyes ha manifestado su vocación de ser candidata a gobernadora. Por lo tanto la única manera de que Vidal participe es reduciendo su aspiraciones a (en todo caso) acompañar en una fórmula combinada como vice gobernador.

Todo vice, como ya sabemos por la práctica política, es en cierta manera una figura decorativa y sin poder fáctico, excepto se trate de Cristina Fernández, la jefa del gobierno nacional de Alberto o en el caso de Santa Cruz Eugenio Quiroga, el armador en las sombras del poder del FPV y sostenedor de los negocios.

La gran pregunta es, teniendo en cuenta la posición política revelada por el SER ¿Tendría vida una posible alianza entre el agua y el aceite en Santa Cruz para enfrentar al gobierno actual?. Debemos tener en cuenta que en los dichos de Vidal y Acevedo, se evaden quirúrgicamente las menciones a los futuros aliados de esa probable coalición, ¿Por qué?, porque Vidal no descarta que en todo caso, de ser requerido por el Frente para la Victoria, se vuelque con sus votos hacia el oficialismo que rige en Santa Cruz hace más de 30 años.

Por este motivo el mensaje es claro y concreto en si mismo, pero difuso en el destinatario. Vidal y Acevedo no dicen a quién va dirigido en lo personal, porque el propio petrolero lo dijo en la apertura del acto “Somos un espacio que abre sus puertas y convoca a todos los dirigentes de la política provincial para conformar un frente amplio electoral que permita sacar a Santa Cruz adelante”.

Estas palabras son claras y precisas: no ataca al FPV, no dice, por ejemplo “un amplio frente electoral que permita sacar a este gobierno infame, autoritario, retardatario y corrupto de Santa Cruz”, Vidal armó una frase genérica y la tiró para que la tome quien esté interesado en sumarlo y eso implica, además de JXC, UCR, CC-ARI, etc, al Frente para la Victoria o Peronismo o como se quiera llamar.

Por eso hay tanta resistencia dentro de la coalición de JxC en aliarse con el SER. La tentación es grande, porque en la teoría, inclinaría los votos de la “oposición” contra el oficialismo, pero en la práctica nada es tan claro. Los votantes de Cambiemos, probablemente le pongan votos al SER, pero nunca pasaría lo contrario, porque el voto petrolero es un núcleo duro que solo votará a Vidal.

Los datos históricos, derrumban relato

En cambio, la gran avenida del medio (voto independiente) que año a año vota a JxC, Cambiemos o como se llame, con partidos como UCR, CC-ARI, PRO, etc, difícilmente los volverán a votar en compañía de Claudio Vidal, un hombre forjado en el Frente para la Victoria y que como diputado nacional ha votado todo por orden de Máximo Kirchner, entre otros ejemplos está la destrucción del sistema previsional argentino, votado por Vidal y no votado por Roxana Reyes.

Vidal también votó junto con los diputados santacruceños Jorge Verón, Paola Vessvessian, Claudio Vidal, y Gustavo González del Frente para la Victoria, el rechazo a la Boleta Única, propuesto por la oposición en el Congreso. Vidal no quiere, como el kirchnerismo, la transparencia en las elecciones. No es su norte apoyar nada que contradiga las órdenes del hijo de Cristina.

En diciembre del 2021 La estrecha diferencia de 127 a 126, en la votación por el aumento del Impuesto a los Bienes Personales, fue un “triunfo” del FPV obtenido con el voto imprescindible del diputado nacional Claudio Vidal, cuando toda la oposición había votado a la inversa.

En el mismo mes de diciembre de 2019, Claudio Vidal votó a mano alzada el presupuesto nacional. En el Congreso había 116 manos aseguradas y con el apoyo del SER de Santa Cruz que integran Claudio Vidal y la del riojano Felipe Álvarez trepó a 118 y sepultaron el rechazo de la oposición para revisar el presupuesto y rehacer lo que denunciaban estaba hecho en un tablero de dibujo.

La oposición decide

Y así podríamos seguir enumerando afinidades y obediencias de Claudio Vidal con su alter ego, Máximo Kirchner, como el abrazo con Pablo Moyano, cuando corrió al lado del sindicalistas ni bien ganó la banca en el Congreso e infinidades de votos a mano alzada para acompañar al gobierno nacional, a favor de Alberto Fernández, de Cristina y Máximo y siempre en contra de la oposición (Roxana Reyes) que lidera el espacio al que hoy Vidal pretende convencer para “pelear” la gobernación en el 2023.

A la vista de los datos expuestos y teniendo en cuenta las declaraciones de Vidal y Acevedo, descriptos al inicio de la nota, la pelota hoy juega en la cancha de la oposición en Santa Cruz.

Ellos deberán decidir si se unen o no al SER, lo que no van a poder manejar es el voto de la gente y el rechazo generalizado que existe a la infamia, la mentira y el engaño populista, que elección a elección, parte de los espacios políticos, con el solo fin de conformar las apetencias y ambiciones personales de algunos aventureros, que nunca pensaron objetivamente en ser opositores del kirchnerismo, tal como lo conocemos.

Y si eso pasa, se coalisionan y ganan, seguramente nadie de JxC o la UCR saldrá a explicar cuando las diferencias internas hagan que las reuniones terminen a los sillazos, como aquella alianza que pretendió Eduardo Costa con Sergio Acevedo en el 2011. (Agencia OPI Santa Cruz)