Agustín Rossi acusó a la oposición de “promover una devaluación” y reconoció dificultades para frenar la inflación

- Publicidad -

Según publica La Nación El jefe de Gabinete defendió la gestión de Massa tras las versiones de salida y apuntó contra los opositores por la “inestabilidad”.

Por: Jaime Rosemberg

La mañana posterior a la tormenta financiera y política que sacudió al gobierno de Alberto Fernández y se llevó consigo al jefe de asesores, Antonio Aracre, el jefe de gabinete, Agustín Rossi, reconoció que el Gobierno tiene pocas herramientas para combatir la inflación y apuntó contra la oposición por “promover una devaluación”.

“No pudimos con la inflación. Tenemos que pedirle disculpas a la señora que va con el changuito al supermercado”, dijo el jefe de gabinete en una extensa entrevista a radio Nacional. De todos modos, culpó a la oposición por haber “generado” la inflación y estar “presionando” para una devaluación.

- Publicidad -

Sobre la renuncia de Aracre, Rossi combinó algunas palabras de elogio con una reivindicación al ministro de Economía, Sergio Massa. “Yo lamento lo de Antonio Aracre, construí una buena relación en este tiempo que compartimos, pero digo que claramente en momentos de sensibilidad la prudencia tiene que estar dos pasos adelante de cualquier ansiedad. En este Gobierno el que opina de economía es el ministro de Economía y el Presidente”, sentenció. Ante la consulta de LA NACIÓN, en el Gobierno evitaron precisar si Aracre tendrá un reemplazo como jefe de asesores presidenciales en el corto plazo.

El propio Aracre dio esta mañana su versión a FM La Patriada, en la que negó haber instalado los rumores sobre su asunción como ministro en lugar del tigrense. “Hubo almuerzo con el Presidente, charlamos sobre la necesidad de hacer algunos cambios y coordinar mejor entre Economía y el Central. Eso fue todo el contenido del encuentro. El 90% es mentira”, afirmó el ya ex asesor. Desde el massismo, en tanto, festejaron su salida y lo acusaron fuera de micrófono de armar “operaciones berretas” para desgastar la figura del ministro de Economía.

Rossi también se refirió al mercado cambiario. “El blue es un mercado de pocos oferentes, poco volumen. Pero si alguien quiere hacer daño, con poco puede generar esta sensación de inestabilidad, porque es un mercado chico que a veces tiene un impacto importante”, afirmó el jefe de gabinete. “Dicen que van a hacer una devaluación. Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y (Javier) Milei de una u otra manera están propiciando una devaluación. Eso también es un elemento que te genera inestabilidad”, fustigó, en tono electoral.

“No había motivos para que estos días aumente el dólar paralelo, porque a través del dólar agro el Banco Central viene recomponiendo divisas. Y cuando el Banco Central tiene fortaleza en divisas, claramente da una sensación de manejo sobre todo lo que significa el mercado cambiario”, interpretó el ministro coordinador, que realizó una encendida defensa del ministro de Economía, luego de una jornada con rumores sobre su presunta salida del gabinete.

“Es nuestro ministro, llegó con acuerdo de todo el Frente de Todos, con mucha energía, a tal punto que se reconfiguró la cartera de Economía, se unificaron las áreas de finanzas, hacienda y productivas. Y está llevando adelante una tarea enorme y muy importante, en un momento de muchísimas dificultades económicas no generadas por la gestión del Gobierno, sino muchas de ellas generadas por circunstancias externas -nadie podía prevenir el impacto de la sequía-, lo cual hace que se esté manejando con una caja de herramientas corta”, destacó.

¿Precandidato presidencial?

Por otro lado, Rossi-que en la noche del lunes participó de la apertura de un local del dirigente Eduardo Jozami junto al diputado Leandro Santoro, blanqueó sus ambiciones presidenciales, supeditadas a la presentación del Presidente como candidato.

“Hace años que tengo ganas de ser presidente. Después hay que ver las circunstancias. Hay que evaluar si una precandidatura mía ayuda, sirve, genera esperanza. No es un problema de ganas”, dijo Rossi. Un rato antes, repitió que “hasta que el Presidente no explicite la decisión que tome, seguiré siendo jefe de Gabinete. Si el presidente de la Nación, decide competir por la reelección, voy a acompañarlo, si el Presidente anuncia que no competirá por la reelección, analizaré la posibilidad de una precandidatura mía si suma o aporta al proceso político del Frente de Todos”, afirmó el exministro de Defensa y titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el actual gobierno del Frente de Todos.

Consultado por una eventual candidatura de Cristina, el jefe de gabinete (alineado con el Presidente) fue diplomático. “Yo a Cristina no la interpreto, la comprendo. Creo en lo que dijo. No será candidata”, repitió. Y hasta afirmó, un rato más tarde y en tono distendido, que una fórmula encabezada por la vicepresidenta con Ricardo Alfonsín como vice le parecía “una gran fórmula”.

“No he visto en el mundo nunca que gane una elección un candidato oficialista que no es oficialista. Por eso hay que estar preparados para dar las respuestas a quienes critican lo que ocurrió”, dijo Rossi en el acto de anoche, donde estuvieron además el ex embajador en Ecuador, Gabriel Fuks, el humorista Rudy y el ex asesor presidencial, Alejandro Grimson. (La Nación)