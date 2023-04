Gabriela Cerruti, sobre la interna oficialista: “Podemos ir a una PASO o tener a un candidato de unidad, pero no de unidad de un solo sector”

- Publicidad -

Según publica Clarín La portavoz presidencial afirmó que no cree que Cristina se presente como candidata y negó además que el país de una imagen de crisis.

Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara que no será candidato en las próximas elecciones, Gabriela Cerruti sentó postura sobre la interna oficialista y afirmó que se puede ir a una PASO “con un candidato de la unidad, pero no de la unidad de un solo sector”.

“El Presidente se baja de un derecho que tenía constitucionalmente en un escenario donde nadie es la Coca Cola en el desierto. No es que se baja porque sabemos que hay un candidato que gana caminando. No. La verdad es que está tan volátil el escenario, tan roto, que no hay un liderazgo claro”, señaló Cerruti.

En diálogo con Futurock, la portavoz presidencial indicó que “ninguna de las fuerzas políticas tiene un candidato claro y ganador”, y afirmó que “es un escenario parecido al del 2019, cuando en marzo de ese año no se sabía que Alberto podía llegar a ser Presidente”. “Aún no hay un candidato de la Rosada”, afirmó la portavoz.

Cerruti afirmó que el Presidente “va a apoyar a algunos de los candidatos” y que le gustaría “que sea alguno de los legados de su Gobierno”. Y destacó que “espera” que haya una democratización dentro del espacio político del Frente y que no haya ‘dedo’ en los cierres.

“Espero que todos los que sientan que pueden ser candidatos, puedan presentarse en las distintas instancias que nos permita tener una revitalización del espacio. Podemos ir a una PASO o tener a un candidato de unidad de todo el Frente, no de unidad de un solo sector”, afirmó Cerruti.

La portavoz cree que Cristina Kirchner no será candidata, porque “Ya anunció que no se va a presentar”.

“Cristina es una líder indiscutida y tiene un gran peso en las encuestas. Es una líder perseguida. Pero ella dijo que no se va a presentar y conociendo las convicciones que tiene me parece raro que cambie de opinión. Sí, seguramente está pensando en una estrategia y próximamente la dará a conocer. Pero no veo a Cristina en el panorama en este momento”, afirmó la portavoz.

Cerruti contó: “La situación de este país es rara. Anoche en Tecnópolis había más de 20 mil personas cantando con Trueno. Yo estuve cenando en calle Corrientes y no se podía caminar de la cantidad de gente que estaba allí, en la calle. Ahí ves que esa no es la imagen de un país que está en crisis y que vemos en la tapa de los diarios del lunes”, señaló la portavoz.

Y agregó: “Sí sabemos que hay un problema que se llama inflación, y que esa inflación hace que todo se tiña de eso. Pero no es así”, cerró. (Clarín)