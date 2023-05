El nuevo desafío de Alberto Fernández a Cristina Kirchner: quiere que blanquee su estrategia para las PASO

- Publicidad -

La vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner en un acto en La Plata – Foto: NA

Según publica Clarín El Presidente insiste en que haya competencia interna en el Frente de Todos.

Por: Ignacio Ortelli

Cuentan quienes lo frecuentan que Alberto Fernández está “liberado”, como si haber anunciado su decisión de no buscar la reelección hubiera dejado sin más argumentos al kirchnerismo para seguir deslindando su responsabilidad. Con esa tranquilidad, la semana pasada, en la previa a la reaparición de Cristina, el Presidente reafirmó su intención de que hubiera competencia interna en el Frente de Todos y se anotó como parte del espacio que considera que “no debe haber nadie que señale a un candidato” único.

Tras el acto en el que la vice dio a entender que no cambió su decisión de no querer postularse, al menos a Presidenta, en la Casa Rosada remarcan que la postura de Fernández está “más firme que nunca” y que la propia accionista mayoritaria de la coalición “no sólo no dijo que no quiere que haya PASO, sino que dio señales de todo lo contrario”.

En rigor, más allá de su definición de que se bajó de una candidatura (“No, no, Presidenta, no”) por un tercer mandato, Cristina no se expidió sobre la estrategia electoral: sólo expuso que “no se trata de una persona” e instó a “construir un programa de gobierno”. Pero la ausencia de un pronunciamiento que respaldara los dichos de distintos referentes kirchneristas y de La Cámpora respecto a la necesidad de que se acuerde un candidato único le dejó servido el argumento a quienes reclaman una PASO. Entre ellos el Presidente.

En esa línea, la primera voz albertista en instalar el tema fue la de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, una de las arietes del Presidente, junto a Aníbal Fernández (Seguridad). “Cristina todavía no se ha manifestado convencida de los beneficios de un candidato único”, advirtió. En el entorno de la funcionaria, que pese a ser una amiga incondicional del jefe de Estado estuvo presente en el acto en La Plata, piden no hacer especulaciones: “Victoria no pide permiso para opinar políticamente”, aclaran, desligando al mandatario.

¿Internas en Provincia?

En efecto, en paralelo al desafío de Fernández a nivel nacional, la platense viene presionando para abrir la discusión por las listas en territorio bonaerense, “Yo no escuché a la vicepresidenta, en ninguna de sus intervenciones, señalar que en la provincia de Buenos Aires vamos con un candidato único. Ni decir que Axel Kicillof es sí o sí gobernador”.

Aunque también perjuran que “nadie mandó a Victoria a decir nada”, en la Casa Rosada señalan que su argumento “es válido”. “Hasta ahora, a los únicos que escuchamos que no quieren una PASO son de La Cámpora. Y ni siquiera todos, porque Wado (por Eduardo De Pedro) dijo públicamente que todos tenemos derecho a ir a una PASO”, marcó un importante funcionario del Ejecutivo.

Según ese razonamiento, sin una línea clara de Cristina, en el kirchnerismo duro no hay unanimidad. Y por lo tanto no hay motivo para ceder ante la presión K para que se despejen las candidaturas para que la vice señale a un solo candidato. “Si Cristina está detrás del pedido de los pibes, va a tener que decirlo”, desliza, con malicia, la misma fuente.

De todos modos, no parece sólo una pretensión de Alberto: además de Daniel Scioli y Agustín Rossi, quienes se mostraron dispuestos a competir como precandidatos a Presidente por la Casa Rosada; en el FdT también se anotaron el líder piquetero Juan Grabois (Frente Patria Grande) y el ex director del Banco Nación Claudio Lozano (Unidad Popular).

Unidad en riesgo

La falta de competencia interna puede poner en riesgo la unidad del FdT. Y Fernández se encargó de exponerlo en la entrevista que dio el lunes pasado, cuando admitió que al peronismo le “faltó democracia interna”.

“En el 2021 más de 90 listas quedaron fuera de competencia por una decisión política”, cuestionó, en clara alusión a la orden de Máximo Kirchner de que haya una sola boleta. Le faltó agregar que él avaló esa medida y que el único que alzó la voz fue el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, irritado porque tuvo que bajar a los candidatos de su agrupación, “La 20 de Noviembre”.

Pese a que tanto desde el kirchnerismo como el Frente Renovador de Sergio Massa se esfuerzan por aislar a Fernández, la resistencia de la Casa Rosada complica los planes para llegar al acto del 25 de mayo en la 9 de Julio -según algunos dirigentes ultra K, todavía sigue en pie- con Cristina como la gran ordenadora de la candidatura presidencial. “Que defina la gente”, insisten cerca de Fernández. El desafío está instalado. (Clarín)