Después de bajar su candidatura, Vidal se reunió con Rodríguez Larreta

Según publica La Nación Se encontraron esta mañana para desayunar; en los últimos meses la relación entre ambos se había enfriado notoriamente.

En el cierre de una semana que la tuvo como protagonista por su decisión de bajarse de la precandidatura presidencial, María Eugenia Vidal, se reunió esta mañana con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Café con tostadas para un nuevo desayuno de trabajo entre amigos. Buen sábado!”, fue el mensaje que posteó Larreta en Twitter para difundir el encuentro.

La señal política de la foto es muy significativa. Primero porque desde hace bastante tiempo se venía hablando de que la relación entre Vidal y Larreta se había enfriado mucho, un proceso paralelo al acercamiento fuerte de la diputada con Mauricio Macri. Cuando Larreta anunció su decisión de que en la ciudad de Buenos Aires se votaría con elecciones “concurrentes” (dos sistemas paralelos el mismo día), Vidal cuestionó la medida, en línea con el expresidente.

Esto dio lugar a versiones que ubicaban a Vidal más cerca de Macri que de Larreta en la tensión interna que mantienen, a pesar de la amistad de años que sostiene con el jefe de Gobierno porteño.

Esta semana Vidal anunció que no disputaría por la presidencia y se mostró prescindente de la batalla por la jefatura porteña, donde Macri, junto con Patricia Bullrich apoyan la postulación de Jorge Macri, y Larreta respalda a Fernán Quirós.

En este escenario de extrema tensión en el territorio porteño, surgió la alternativa de que Vidal actuara como prenda de unidad entre ambos bandos y fuera la postulante única. Pero del lado de Jorge Macri rechazaron de plano la posibilidad de bajarse, mientras que Larreta reforzó el armado del equipo de Quirós.

En este contexto de tensión dentro del Pro, y en particular en la Ciudad, se produjo la foto que Larreta se encargó de viralizar. Cerca del jefe porteño relativizaron la trascendencia de la cumbre. Afirman que Larreta y Vidal tienen reuniones con frecuencia, y que decidieron exhibirse porque la exgobernadora había declinado su candidatura presidencial hace pocas horas con un llamado a la unidad.

El encuentro entre ambos se produjo esta mañana en la casa de Larreta. Según fuentes al tanto de la conversación, discutieron sobre todas las propuestas que Vidal había promovió durante su campaña nacional, vinculadas a la educación, la seguridad o las políticas sociales.

En el equipo de Vidal repiten que la exgobernadora apostará a colaborar con la consolidación de la unidad de Pro y JxC tras confirmar que no se postulará a la Presidencia. Sugieren que no se inclinará ni por Larreta ni por Bullrich en la interna opositora. Es decir, llamará a fortalecer el espacio para enfrentar al kirchnerismo y no manifestará su preferencia por el jefe porteño o la exministra. A Cristian Ritondo, su alfil en Buenos Aires, le dará libertad de acción para que explore un acuerdo con Bullrich. Resta saber si el jefe de bloque de Pro en Diputados podrá confluir en ese armado. Hasta ahora, la exfuncionaria de Macri mantiene a tres postulantes a gobernador: Néstor Grindetti, Joaquín de la Torre y Javier Iguacel. El eventual pase de Ritondo, otro de los retadores de Diego Santilli, la carta de Larreta en Buenos Aires, podría generar tensiones en la escudería bonaerense de Bullrich. Está claro que el despliegue territorial en el conurbano es uno de los puntos débiles de la exministra. Ritondo heredó la estructura del vidalismo y aspira a ser el rival de Santilli en las PASO.

Tras definir su futuro, Vidal se reunió con Macri, Bullrich y Larreta. Durante las últimas horas perdió fuerza la posibilidad de que decida pelear por la jefatura de gobierno. Esa era un opción que solo estaba dispuesta a evaluar en caso de que hubiera un acuerdo de la cúpula de Pro para unificar la candidatura en su bastión.

“María Eugenia sigue trabajando por la unidad, no va a apoyar ni a Horacio ni a Patricia”, remarcan cerca de la exgobernadora. (La Nación)