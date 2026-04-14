ATE propone la creación de un fondo fiduciario con aportes de mineras

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El secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón ratificó este lunes el paro de 72 horas que realizarán los estatales provinciales en reclamo de paritarias salariales y pidió al gobierno provincial que impulse la creación de un fondo fiduciario que se nutra del aporte de las empresas mineras que explotan los recursos naturales en la provincia.

Dicho fondo fiduciario sería para captar recursos destinados a cubrir las necesidades que demande la crítica situación económica de la provincia.

Garzón sostuvo que “llama muchísimo la atención la falta de respuesta del gobierno” y añadió que las medidas de fuerza repercuten en el ámbito educativo, desarrollo social y salud.

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Respecto a la propuesta sostuvo que “tenemos que ver quiénes se están llevando las ganancias Santa Cruz y quiénes no han perdido nunca. ¿Por qué no se crea un fideicomiso hoy que vaya específicamente para cubrir el déficit de la provincia o que vaya para salarios los trabajadores? Eso es animarse a tocar en serio la renta minera”.

“No tenemos problema en aportar alternativas, pero cuando las discusiones son sinceras, cuando hay diálogo real, cuando dicen, bueno nos la vamos a jugar por los trabajadores y no por Milei o por el gobierno nacional, en esa ecuación podemos sentarnos todas las veces que sea, pero hasta hoy no hay diálogo con el gobierno” añadió Garzón.

El dirigente sindical reiteró que las medidas de fuerza “van a seguir hasta que abra paritaria y discutir salarios”. (Agencia OPI Santa Cruz)