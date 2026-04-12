Las Pastillas del Domingo: Santa Cruz puede (¿proteger abusadores?); Ser y permanecer con olor a cala; Si hay vallas que no se noten y no es un héroe de Malvinas, solo un petrolero

- Publicidad -

Santa Cruz puede…(¿Proteger abusadores?)

Todo indica y así lo reafirman fuentes que cumplen tareas dentro del ex predio de la ex Austral Construcciones, que la “sociedad comercial” Santa Cruz Puede (SAU) a cargo de Gustavo Sívori, sería el refugio de un paria provincial que tuvo que dejar la Cámara de Diputados porque ya ni los propios podían sostenerlo, nos referimos al ex intendente y ex diputado Fernando Españón acusado de al menos tres abusos sexuales uno con acceso carnal, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos (…solo eso).

“En poco tiempo sale el “instrumento legal” pero obviamente no va a ser público”, nos confió la fuente refiriéndose al nombramiento de Españón y agregó “tal vez esa sea la razón por la cual ahora estamos fabricando ataúdes; para enterrar los muertos del SER”, dijo socarronamente la fuente que tiene muchas objeciones hacia la forma en que se conduce Sívori con los empleados.

- Publicidad -

Si se descubre (realmente) que Españón está dentro de la estructura de la SAU o lo que es peor, que sea ñoqui de esta mega estructura paralela que armó el gobernador Vidal para evadir controles financieros, le aseguramos al gobierno provincial que va a ser un escándalo nacional.

La pregunta del millón que nos hacemos muchos en Santa Cruz es ¿Qué espera el juez Jorge Yance para citar a Españón y avanzar en las investigaciones por las cuales pidió enfáticamente el desafuero del ex legislador en febrero del año 2025?.

Claudio Vidal junto a Fernando Españon – Foto:

Un año después (febrero 2026) se quedó sin fueros y el juez parece que no está muy interesado en actuar ¿O si?. ¿O tenemos que creer realmente en la existencia de un acuerdo bajo cuerda entre el gobernador y sectores de la justicia provincial para blindar al espanto del funcionario V a quien ni los propios querían rodear en la Legislatura por miedo a contaminarse? Y finalmente ¿Qué guarda, qué sabe, qué secreto atesora Españón, para que el Gobernador juegue la ficha de oro de su ya maltratado y maltrecho SER y sostenga políticamente al “Adorni santacruceño” en un papel (el de Españón) aún más procaz que el del corrupto jefe de gabinete nacional?.

Ser y permanecer con olor a cala

Pocos o al menos nadie plantea y se pregunta a nivel público en Santa Cruz por qué el oficialismo está perdiendo cada vez más socios políticos tanto en Cámara de diputados como en el propio Ejecutivo, a quien ya no le queda recambios y está echando mano a las terceras y cuartas líneas kirchneristas, que ni Alicia tenía en cuenta para colaborar con ella en cargos ejecutivos.

En la Cámara de Diputados de Santa Cruz, las “deserciones” no se anuncian como un pase formal a la oposición (como Unión por la Patria), sino que toman la forma de fracturas del interbloque o votaciones divididas que exponen la salida de facto de la coalición oficialista. En la diáspora figura Piero Boffi, Fernando Martínez, Santiago Aberastain y la baja obligada de Fernando Españón, uno de los “factótum” de la renuncia de sus pares.

Mario Piero Boffi (UCR) diputado por el Pueblo de Puerto San Julián

Los diputados que provienen del radicalismo disidente, de Encuentro Ciudadano, UCR o del PRO son quienes han reaccionado a las directivas del núcleo duro de SER en pleno debates claves (como emergencias económicas, Españón, presupuestos o endeudamiento), las disidencias han operado como rupturas tácticas. En otras palabras “quieren salvar las pilchas” para mantener el ropaje limpio y seguir en la beca política.

La estrategia habitual de quienes toman distancia de la conducción de Claudio Vidal ha sido la conformación de unibloques o bloques minoritarios, alegando mantener la “identidad original” del partido por el cual ingresaron al lema. Un poco tarde, me parece. En realidad, lo que hacen es hacerse fuerte para negociar privilegios, que de otra manera, dentro del bloque oficial, no tenían fuerza ni capacidad de hacer.

El Poder Ejecutivo ha sido, en estos más de 2 años, el área con mayor visibilidad de recambios, donde muchos funcionarios que ingresaron como parte de los acuerdos de la coalición original terminaron apartados o renunciando por “motivos personales”, lo que en la práctica política santacruceña suele traducir una ruptura con la línea del gobernador. Pero lo más grave es la pérdida de legisladores propios porque es pérdida de poder parlamentaro, de hecho la Emergencia Económica, no sale bajo estos términos.

OPI allá por el año 2022 cuando Claudio Vidal prometía un cambios de 180° en la política provincial y debido que el FPV no le quería dar el vuelo que él pretendía, salió a colonizar los partidos “de la oposición” y metió en el bolsillo a parte de la UCR, a todo Encuentro Ciudadano y el Pro, generamos nuestra recordada nota titulada “El caballo de Troya”, una analogía con el engaño bélico de infiltración del ejército Aqueo a la ciudad fortificada de los troyanos.

Te puede interesar: El Radicalismo dividido, la oposición diezmada y nuestra predicción de que Vidal era el “Caballo de Troya” del kirchnerismo, se hace cada vez más evidente

Hoy se revela que todo eso era verdad. El SER se desintegra como coalición, los “asociados” producen un éxodo de autorresguardo, pero el mal (tal como lo expresamos entonces) está hecho.

Los que entraron como un caballo (de Troya) y ahora se van, no podrán esquivar sus historias y lo que apoyaron, aprobaron y generaron estos dos años y medio.

Y si la memoria colectiva no es suficiente para recordarlo, acá estaremos nosotros para tenerlo presente.

Si hay vallas que no se noten

Bueno, si se notan. Con la excusa aparente de que llegaban los CEOs de las petroleras a reuniones claves con el Gobernador Claudio Vidal, aunque (para nada casual) en concordancia con la última sesión que hubo en la Cámara de Diputados el jueves 9 de abril, Río Gallegos vivió un movimiento inusual de policías desplegados frente casa de gobierno, la legislatura y en radio céntrico.

Tal fue el punto del despliegue, que se vieron colectivos trayendo uniformados del interior provincial y estaba claro que el evento de los CEOs no revestía ningún interés que justificara el refuerzo extraordinario del aparato represivo de la Fuerza.

Todo indica que la gran movida sindical y social alrededor de la aprobación de la Ley de Emergencia Económica, ha sido (y es) la principal justificación para la presencia del aparato represivo, dado que consideran inevitable una asonada multitudinaria al mejor estilo de los años 2007 o 2010, cuando Cristina mandó a los de La Cámpora (con el diputado Gómez a la cabeza) a aprobar el proyecto de armonización de la Caja de Previsión Social y ATE encabezado por Alejandro Garzón, el SOEM de Pedro Mansilla, los Judiciales y los docentes de la ADOSAC, no solo impidieron que se tratara en el recinto, sino que afuera de la legislatura (vallada totalmente) la policía la pasó realmente mal, los diputados tuvieron que escapar por los techos (hacia dependencias de la policía provincial anexo a la Cámara) y afuera, la balacera, la guerra de gases, golpes y desmanes no cesaba, al punto que incendiaron un auto en la vía pública; todo esto hizo que Gómez Bull, Cristina y sus acólitos, se metieran el proyecto en el bolsillo.

Desde el miércoles último (aunque el proceso comenzó antes) la Cámara de Diputado luce vallada, los policías en apresto, los sindicatos en alerta y algún trasnochado con una carpetita bajo el brazo espera para meter en proyecto de Emergencia y aprobarlo sobre tablas (no llegan a los 2/3) o ingresarlo a Comisiones (donde perdieron mayoria), cuando lo ánimos se calmen y los opositores al proyecto estén distraídos.

Las Pastillas del Domingo: Santa Cruz puede (¿proteger abusadores?); Ser y permanecer con olor a cala; Si hay vallas que no se noten y no es un héroe de Malvinas, solo un petrolero

Sin embargo, la resistencia pública es tan grande que los propios diputados del SER se están corriendo “del NDPA” (Núcleo de Destrucción Política Asegurada) que tendrá la onda expansiva para cada uno de los que levanten la mano para instalar esta política de restricciones y manejo arbitrario de las finanzas públicas y reguladora de los derechos adquirido de los trabajadores.

No es un héroe de Malvinas, es solo un petrolero

Curiosa presentación hizo la locutora del sindicato de Petroleros privados (rebautizado SIPGER) en un acto donde se anunciaba un paro por tiempo indeterminado del sindicato. La grandilocuencia y el culto a la personalidad que hace el secretario general Rafael Güenchenen en su presentación ante los afiliados, proyecta el narcisismo del dirigente que podríamos contraponerlo con la frase “Dime de qué te ufanas y te diré de qué careces”.

Aquí transcribimos las palabras de la presentadora en el primer minuto del video:

“…y tantos otros más, si para primero serlo tuvieron que ser líderes, ellos condujeron batallas, se enfrentaron a ejércitos que venían a someternos. Cambiemos el escenario, salgamos de esa película que nos coloca en una revolución libertadora y coloquémonos en este espacio, en los que son líderes y tienen que dar batalla, que no necesitan levantar una espada ni derramar sangre, pero que sí, van a poner su propia vida, su convicción, su respeto y su honestidad por cada uno de aquellos que, con un voto democrático, lo hicieron llegar a ser secretario general.

Coserse en el fuego de ese algún que otro pensador, se cose y se cuece en las llamas del conflicto. Entonces, con orgullo, pero con mucha convicción, vamos a saludar a quien en el fuego sale para salir a la lucha y a la pelea: nuestro secretario general, nuestro líder, Rafael Guenchenen”.

Si bien es cierto que los sindicalistas suelen levantar el nivel de exacerbación en sus discursos públicos, ésta presentación en particular cruza la línea de la arenga sindical para entrar directamente en el terreno de la épica mesiánica.

Errores no son amores

El discurso recurre a un campo semántico militar y fundacional para sobredimensionar un conflicto laboral del cual tenemos dudas sobre los verdaderos aspectos motivacionales de la medida.

Lo dicho allí y la forma de exponerlo es algo absolutamente demencial, si tenemos en cuenta que se trata de la presentación de un dirigente sindical y para ello usan la metáfora de la guerra: “batallas”, “ejércitos que venían a someternos”, “levantar una espada” y “derramar sangre” (expresa el discurso), con lo cual, la locutora intenta equiparar una negociación paritaria o un reclamo de condiciones laborales con las guerras de independencia, poniéndole, además, una impronta especial traducido en las inflexiones de su voz.

Sin duda la exageración busca legitimar el paro llegando al exceso de que si el escenario es “una guerra contra un ejército opresor”, cualquier medida extrema “queda moralmente justificada”, una falacia grandilocuente innecesaria si tenemos en cuenta que el “paro por tiempo indeterminado” decretado por el sindicato no afecta a la producción.

Si quisiéramos continuar la metáfora de la guerra de la presentadora, es como si “los soldados petroleros” fueran al frente de batallas sin armas.

¿Y si volvemos al Kapelusz?

La arenga propsigue:”saliendo de esa película que nos coloca en una revolución libertadora…” dice en el video la locutora con mucho énfasis y en realidad es un acto fallido histórico, porque la “Revolución Libertadora” es el nombre con el que se autodenominó el golpe de Estado militar de 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón, bombardeó la Plaza de Mayo e intervino y persiguió a los sindicatos.

¿Y si volvemos al Kapelusz?

En el contexto de un sindicato petrolero (históricamente de raigambre peronista), usar ese término como sinónimo de una gesta heroica o emancipadora es un furcio histórico grave e imperdonable que los pone en ridículo. Lo más probable es que la presentadora haya querido referirse “a la gesta libertadora” (la de San Martín), pero la confusión de términos expone un discurso improvisado e ignorante detrás de las palabras rimbombantes y exaltadas que armaron para impactar y emocionar.

Para la próxima les aconsejo al responsable de la comunicación del SIPGER conseguir un ejemplar del viejo “Kapelusz” (1959) o el “Manual del Alumno Bonaerense, Campanita, Girasoles o Semillita” (1967), allí está todo explicado.

Rafael “el Máquina”

El discurso de introducción de la presentadora, en lugar de empoderar al colectivo de trabajadores (el sindicato como un todo), vacía de poder a la masa para concentrarlo exclusivamente en la figura de Rafael Güenchenen.

Frase como “va a poner su propia vida, su convicción…” ubica al líder en el lugar de un mártir. Están diciendo: “no es un representante elegido para negociar, es un salvador que se inmola por sus representados“; una estupidez por donde se lo mire.

Cuando la presentadora dice que “se cose y se cuece en las llamas del conflicto”, utiliza una imagen poética torpe en su ejecución para sugerir que el líder está hecho de un material distinto, superior al del trabajador común, purificado por el “fuego” de la pelea (¿?), otro ninguneo al afiliado que es masa.

En síntesis, el discurso no busca explicar las razones del paro, ni los objetivos técnicos, salariales o políticos de la medida, su único propósito es mitificar la figura del Secretario General.

Es un texto que subestima al afiliado, apelando a la emoción más básica: la devoción ciega hacia un líder que supuestamente los defenderá del “ejército” enemigo (¿?). Una verdadera pavada en el contexto de la época que vivimos.

“Sacando pecho como chiumango en la parva” (viejo dicho de los chacareros pampeanos)

En el video se puede ver la figura del secretario general henchido de orgullo, empoderado por la arenga de la presentación, con los hombros caídos, el pecho hacia afuera, los puños cerrados, los brazos un poco más adelantados que su torso (actitud desafiante) y los ojos inyectados de emoción, realmente creyéndose lo que dibujan las palabras de la presentadora.

Debemos decirle a Guenchenen y sus seguidores, que los héroes argentinos fueron los de Malvinas en 1982, no ellos, ni él particularmente.

Los guapos se acabaron cuando se inventó la pólvora, algo que el sindicato de petroleros privados conoce muy bien en la práctica por las balaceras internas que cada tanto generan, por lo tanto, si Guenchenen le habla a su microclima petrolero puede ser que alguien le crea, pero fuera de ese ámbito, es muy difícil tratar de convencer a las masas de hoy, con discursos hitlerianos del año ´39. (Agencia OPI Santa Cruz)