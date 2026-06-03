Milei acusó a la oposición de intentar un golpe

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El presidente Javier Milei abrió el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) con fuertes críticas a la oposición y la presentación de un plan para transferir funciones estatales al mercado de seguros. El mandatario vinculó las resistencias a su programa económico con intentos de desestabilización política y adelantó que los movimientos de izquierda ejecutarán campañas negativas para infundir temor en la población antes de los comicios del año próximo.

El proyecto de seguros y la reducción estatal

La iniciativa oficial apunta a transformar el rol del sector público en las áreas de asistencia social. El Presidente debatió la propuesta de manera profunda el 25 de mayo durante una reunión de gabinete ampliado. Según la argumentación presidencial, el Estado opera de forma deficiente como gestor de coberturas ante eventualidades. El esquema prevé que los individuos contraten pólizas privadas para salud y educación, lo que permitirá una posterior baja de la presión impositiva sobre la inversión.

La implementación de este sistema de coberturas se desarrollará mediante un proceso secuencial y ordenado para evitar tensiones en el mercado financiero. El mandatario respaldó el plan tras señalar el fracaso de la gestión estatal durante la pandemia, gestión que generó un costo elevado en vidas humanas. El programa económico complementa las reformas estructurales ya puestas en marcha a través del DNU 70/2023 y la Ley Bases, herramientas con las que el Poder Ejecutivo aplicó intervenciones desregulatorias en el mercado laboral y comercial.

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Acusaciones de sabotaje y balance de gestión

El Jefe de Estado denunció que sectores de la oposición civil, agrupaciones políticas, empresarios y periodistas coordinaron acciones para derribar el plan de equilibrio fiscal. Las maniobras denunciadas incluyeron el fomento de una corrida cambiaria, el rechazo legislativo a los proyectos oficiales, la promoción de protestas callejeras y la presentación de 7 juicios en contra de la administración central. La Casa Rosada contrapuso estos obstáculos con el triunfo electoral obtenido por una diferencia de 17 puntos sobre el kirchnerismo.

Los datos presentados ante los ejecutivos de finanzas indican que el Gobierno nacional retiró a 14.000.000 de personas de la pobreza en un plazo de 6 meses. La conducción económica mantuvo el rumbo del ajuste fiscal sin recurrir a devaluaciones ni a la emisión de un plan Bonex. Los indicadores oficiales muestran una tendencia a la baja en la tasa de inflación y en el índice de riesgo país, condiciones que el Poder Ejecutivo considera como la base para iniciar una etapa de crecimiento económico y consolidación política. (Agencia OPI Santa Cruz)