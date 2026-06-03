Miles de mujeres marcharon frente al Congreso por Ni Una Menos

- Publicidad -

El choque entre las organizaciones civiles y el aparato estatal marcó la jornada de protesta frente al Congreso Nacional, donde miles de mujeres se concentraron para reclamar bajo la consigna Ni Una Menos. Las manifestantes apuntaron de forma directa contra las gestiones gubernamentales y las cúpulas judiciales tras registrarse estadísticamente un femicidio cada 31 horas en el país.

Las coordinadoras del acto central leyeron un documento oficial que exigió la renuncia inmediata del Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros. El texto también demandó la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez debido a la desidia organizada del Poder Judicial.

Las organizaciones denunciaron que estas autoridades desprotegieron a la adolescente Agostina Vega, de 14 años, asesinada recientemente en Córdoba. El documento acusó formalmente al Estado de someter a las mujeres a constantes violencias institucionales y de garantizar la impunidad de los agresores.

- Publicidad -

La actriz Thelma Fardin ofició como lectora del mensaje principal sobre el escenario montado en la plaza del Congreso Nacional. La presentación visibilizó además el femicidio de Dulce María Beatriz Candia, una adolescente de 17 años asesinada en Misiones, y el caso de Noelia Romero, ocurrido en Temperley, Provincia de Buenos Aires.

De la jornada participaron mujeres de todas las edades, referentes de partidos políticos y familiares de víctimas de violencia de género. Entre los asistentes se encontraban los allegados de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutierrez, víctimas del triple crimen con sello narco ejecutado en Florencio Varela.

El abuelo de Brenda, Antonio del Castillo, confirmó ante la prensa que los familiares directos de la víctima todavía utilizan custodias policiales para resguardar su integridad física. El familiar directo marchó en la plaza pública junto a su hija y la madre de Morena Verdi portando pasacalles con las imágenes de las menores asesinadas.

Los registros oficiales de las organizaciones convocantes determinaron que la movilización nacional se replicó en diferentes puntos del país al cumplirse 11 años de la primera marcha masiva. El reclamo generalizado exigió respuestas estatales concretas frente a las desapariciones recurrentes de mujeres y niñas en el territorio argentino. (Agencia OPI Santa Cruz)