Javier Milei respaldó el retiro del pliego de Michelli

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La decisión del Poder Ejecutivo de remover la postulación de la candidata a jueza provocó una fractura interna y amenazas de renuncia en el Senado.

El presidente Javier Milei respaldó de forma pública la remoción del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli, una medida que desató un fuerte pase de facturas entre los legisladores de La Libertad Avanza.

El mandatario utilizó su cuenta oficial en la red social X para convalidar la posición del Gobierno a través de un mensaje del exjuez Ricardo Manuel Rojas. El exsecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia afirmó en su publicación que el titular del Ejecutivo posee la facultad constitucional de presentar y retirar los pliegos antes de la designación formal.

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La controversia escaló en el Senado cuando la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, anunció que aplicaría la objeción de conciencia para rechazar la orden de la Casa Rosada. La senadora y exministra de Seguridad puso su renuncia a disposición de las autoridades tras negarse a convalidar el retiro de la postulación de Michelli.

La crisis obligó a la intervención directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien mantuvo una reunión de urgencia con la legisladora para contener la ruptura. Posteriormente, los senadores del ala dura del oficialismo increparon a la presidenta de la bancada durante una tensa reunión interna. (Agencia OPI Santa Cruz)