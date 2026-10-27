La SIP designó al argentino Carlos Jornet como su nuevo presidente

- Publicidad -

El director periodístico de La Voz del Interior de Córdoba reemplazó a Pierre Manigault durante la 82ª Asamblea General en Bogotá y reclamó compensaciones frente al uso no autorizado de contenidos por plataformas de inteligencia artificial.

Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior de Córdoba, asumió el 25 de octubre de 2026 en Bogotá la presidencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El directivo argentino tomó el mando de la entidad continental con el mandato de defender la libertad de expresión, ampliar la participación de los asociados y promover la sostenibilidad de los medios en las Américas.

Durante su discurso de aceptación en la 82ª Asamblea General de la organización, Jornet alertó sobre el deterioro de las instituciones democráticas, el avance de la violencia contra la prensa y la impunidad en el continente. El titular entrante señaló que estas agresiones conviven con presiones económicas y tecnológicas que comprometen la supervivencia de los medios independientes.

- Publicidad -

“Defender juntos el periodismo no es defender solamente nuestra industria. Es defender la democracia, la libertad de nuestros pueblos y el futuro de las próximas generaciones”, expresó el directivo cordobés ante los representantes reunidos en la capital colombiana. Bajo esa premisa, definió que el resguardo de la actividad informativa excede los intereses corporativos del sector y constituye una condición para el sostenimiento democrático.

Carlos Jornet fijó como prioridad de la Sociedad Interamericana de Prensa el reclamo de un marco equitativo frente a las plataformas tecnológicas que utilizan contenidos periodísticos protegidos sin autorización ni compensación para sus sistemas de inteligencia artificial. Si bien reconoció que el desarrollo tecnológico brinda oportunidades para la innovación informativa, advirtió que la apropiación gratuita de material editorial amenaza la viabilidad económica de la industria en las Américas y requiere conciliar el avance digital con la preservación de un ecosistema plural.

Para instrumentar su programa al frente de la institución, el directivo estructuró su gestión sobre cuatro ejes operativos centrados en reivindicar el valor del periodismo profesional y redoblar las acciones contra la violencia y la impunidad. A su vez, el plan de trabajo establece el refuerzo en la capacitación de las empresas periodísticas y la apertura de canales de diálogo con las corporaciones tecnológicas para rebalancear el mercado informativo.

En el plano gremial, el titular de la entidad convocó a los socios a consolidar la representatividad continental, tejer alianzas internacionales e integrar en las estructuras directivas a jóvenes, mujeres y medios nativos digitales. Con esta designación en la asamblea de Bogotá, Jornet sustituyó en el cargo a Pierre Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc., con sede en Charleston, Carolina del Sur. (Agencia OPI Santa Cruz)