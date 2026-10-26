Javier Milei evitó mencionar el triunfo de Lula da Silva en Brasil

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En un encuentro de una hora en el Salón Eva Perón sin la presencia de la senadora Patricia Bullrich, el mandatario descartó aplicar incentivos económicos electorales para los comicios presidenciales de 2027.

El presidente de la Nación, Javier Milei, omitió pronunciarse sobre la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT), en los comicios presidenciales de Brasil durante la reunión de Gabinete celebrada en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Al corte del último reporte oficial sobre el encuentro ampliado de poco más de una hora, el titular del Poder Ejecutivo ratificó su programa económico y descartó aplicar medidas con fines electorales para mejorar el desempeño de La Libertad Avanza en las elecciones de 2027.

El silencio de Milei ante la remontada del mandatario brasileño contrastó con su postura en la reunión de Gabinete del 5 de octubre, ocasión en la que había celebrado la ventaja obtenida por Flávio Bolsonaro en la primera vuelta y vinculado el denominado “plan platita” con “recetas del pasado”. Para justificar la ausencia de un saludo oficial tras el comicio definitivo, un integrante del Gabinete apeló a la victoria de Milei sobre Sergio Massa en 2023 y sostuvo: “Itamaraty no dijo nada cuando ganó Javier”.

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Ese argumento oficial omitió que Lula da Silva había publicado el 19 de noviembre de 2023 un mensaje en su cuenta de la red social X, donde destacó la jornada democrática argentina y le deseó “buena suerte” al nuevo Gobierno, aunque sin mencionar por su nombre a Milei. Pese a evitar alusiones directas al escrutinio brasileño, una fuente oficial se refirió a la reducción de la jornada laboral en el país vecino y planteó: “Hubo temas importantes como el 6×1, el dinero electoral y el miedo que genera la propuesta en las mujeres y en los jóvenes. Algunos van a poner las barbas en remojo acá”.

El presidente Javier Milei instruyó a los funcionarios de su Gabinete en la Casa Rosada a mantener el esquema económico sin incorporar incentivos destinados a captar votos, pese a que en el Gobierno consideran que las medidas de estímulo impulsadas por Luiz Inácio Lula da Silva consolidaron su triunfo en Brasil. Durante la exposición ante sus ministros, el jefe de Estado afirmó que “no vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad” y calificó de “inmoral e injusto” alterar la gestión con objetivos comiciales.

De acuerdo con la reconstrucción de fuentes presentes en el Salón Eva Perón, el mandatario nacional agregó que “no se hace grande a la Argentina nuevamente con la trampa o la viveza criolla”. Bajo esa premisa, el titular del Ejecutivo encuadró la contienda presidencial de 2027 como un enfrentamiento directo contra el peronismo.

En ese tramo del cónclave oficial, Milei sostuvo ante los integrantes del Gobierno: “Por primera vez, los argentinos tendrán la posibilidad de elegir entre el partido de la libertad y la prosperidad versus el partido del Estado con todo su pasado por delante”. En simultáneo, el equipo ministerial evaluó la incidencia de los conflictos bélicos internacionales sobre la oferta global, la cotización del petróleo, el nivel de precios y las tasas de interés.

La agenda legislativa del Gabinete

El presidente Javier Milei ordenó a los integrantes del Gabinete acelerar el tratamiento parlamentario del proyecto de aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la reforma electoral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. En el encuentro se confirmó la suspensión de la reunión semanal de la mesa política prevista para los días martes y se registró la ausencia del ministro de Defensa, Carlos Presti, quien se encontraba de viaje.

Tampoco asistió a la cumbre en la sede gubernamental la senadora Patricia Bullrich, luego de haber cuestionado el discurso de Milei en la Fundación Faro al advertir que el mandatario había cruzado “un límite” cuando habló de “quemar periodistas en la hoguera”. Mientras el Gobierno buscó relativizar las diferencias internas con la legisladora oficialista, desde la Casa Rosada adjudicaron su inasistencia a “motivos personales”.

La sesión en el Salón Eva Perón contó con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros Juan Bautista Mahiques (Justicia), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Caputo (Economía). Completaron la nómina de asistentes el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. (Agencia OPI Santa Cruz)