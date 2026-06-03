El Gobierno baja retenciones a la soja al 15% hacia fines de 2028

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El Poder Ejecutivo Nacional publicó el Decreto 423/2026 este miércoles 3 de junio de 2026 en el Boletín Oficial, donde expone la brecha entre la promesa de eliminación inmediata de impuestos distorsivos y un cronograma de reducción gradual que recién terminará en diciembre de 2028.

El nuevo esquema arancelario para los cultivos de invierno y verano

La normativa establece dos mecanismos diferenciados según el tipo de producción. Para los cultivos de invierno, la aplicación de las nuevas alícuotas rige de manera inmediata. El trigo en grano tributará un 1%, la harina de trigo un 2,50% y la cebada un 5,50%.

Para los cultivos de verano, la administración nacional fijó un esquema de reducción mensual que comenzará en enero de 2027 y se extenderá durante todo 2028. La soja en grano, que mantiene una alícuota del 24% durante todo 2026, iniciará su descenso el año próximo hasta tocar el 15% en diciembre de 2028.

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El aceite de soja, que actualmente tributa entre el 18% y el 22% según la subpartida, llegará a valores de entre el 11% y el 14% al finalizar el programa de transferencia. El maíz y el sorgo bajarán del 8,5% actual al 7,5% a fines de 2027, para concluir en un 5,5% en diciembre de 2028.

El impacto fiscal en las provincias y las exenciones al biodiésel

La caída de la recaudación por derechos de exportación afecta de forma directa la caja del Estado nacional, lo que presiona sobre las transferencias discrecionales y los fondos destinados a las provincias productoras y patagónicas. El texto oficial justifica la pérdida de ingresos en base a los resultados fiscales logrados durante el año 2025 y el primer semestre del año corriente.

El esquema exime de carga tributaria a un grupo selecto de productos derivados. El biodiésel obtenido de aceites de colza, cártamo o camelina pasa a tributar una alícuota del 0%. En contraste, el biodiésel elaborado sobre la base de aceite de soja mantendrá un piso elevado, al descender desde el 21% actual hasta el 13% en diciembre de 2028.

Ciertas variedades específicas de girasol también quedarán exentas de retenciones desde esta semana. El aceite de girasol, que pagaba entre el 2,5% y el 4,5% en 2026, reducirá su carga arancelaria hasta ubicarse en un rango de entre el 1% y el 3% en los próximos 30 meses. (Agencia OPI Santa Cruz)