Larreta dijo que si es presidente no permitirá protestas “de 40 personas” pero las diferenció de las marchas en el centro

Según publica La Nación El candidato de Pro a la Casa Rosada se mostró escoltado por Jorge Macri y Fernán Quirós, después de que definieran resolver con una encuesta quién será el postulante único de ese espacio en territorio porteño.

Durante la inauguración de un nuevo tramo del Metrobús, que unirá Retiro con La Boca, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mostró con los dos candidatos que Pro someterá a una encuesta previa a las PASO para definir quién se quedará con la representación del espacio en la ciudad de Buenos Aires: si el ministro de Gobierno, Jorge Macri; o el de Salud, Fernán Quirós, según lo que definieron ayer en una reunión de la mesa chica. “Son los dos que están en carrera”, sostuvo y así dejó de lado también a María Eugenia Vidal, corrida de la contienda.

El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta – Foto: NA

Escoltado por ambos, el presidenciable opositor dijo que Alberto Fernández le “da vergüenza” y aseguró: “Con 8,4% de inflación no puede hablar más”. También marcó que, si llega a la Casa Rosada, no permitirá piquetes de pocas personas que alteren la circulación, aunque hizo una diferenciación con los que colman el centro de la Capital.

Los dardos al mandatario llegaron después de que Fernández atacará ayer desde La Pampa a los socios de Juntos por el Cambio, cuando dijo que quieren solucionar problemas que ellos mismos crearon. “El Presidente me da vergüenza. Con 8,4% de inflación no puede hablar más. Se acaba toda discusión. Es una vergüenza que los argentinos no pueden ir al supermercado, que cada vez compran menos, que tienen la angustia de tener que cambiar la calidad de los alimentos, las familias que no pueden darse el más mínimo gusto como un helado. Esa es la realidad del país que gobiernan Alberto Fernández y Cristina Kirchner”, marcó Rodríguez Larreta, que pretende llegar a la Casa Rosada e hizo énfasis así en el último dato de inflación publicado por el Indec para abril, que registró un acumulado interanual de 108,8%.

Se mostró tajante también al referirse a la forma en que abordará los piquetes en caso de ser elegido, luego de que ayer estuviera cuatro horas cortada la Autopista Riccheri por una protesta que hicieron vecinos enojados con oficiales de la Policía Bonaerense que en teoría les habrían robado dinero cuando los allanaron. “Una manifestación de 30, 40, 50 personas no la vamos a permitir cuando yo sea presidente. 40 personas que complican la vida a millones de argentinos”, sostuvo Rodríguez Larreta.

Dirigió también un mensaje al frente interno cuando diferenció esto con las marchas multitudinarias que se dan en el centro, ya que este es uno de los puntos que le reclama el ala dura de Juntos por el Cambio, donde algunos dirigentes lo acusan de ser demasiado permisivo con estas protestas que dificultan la movilidad por la Ciudad. “Una cosa es eso [lo de la Riccheri] y otra, cuando tenés una manifestación de 20 o 30 mil personas en la 9 de Julio”, contrastó.

Sin embargo, prometió, como otras veces, que el 10 de diciembre quitará la intermediación de los dirigentes sociales en los planes. “Las organizaciones generan estas movilizaciones y tienen el poder de extorsionar”, dijo al respecto.

Sobre la reunión de ayer con Vidal, Patricia Bullrich y Mauricio Macri dio pocos datos. Solo se refirió a lo que ya había trascendido públicamente -que Pro llevará un candidato único en la Ciudad y uno por cada presidenciable en la Provincia- y ratificó que los postulantes que se medirán en la Capital son Jorge Macri y Quirós, no así Vidal, que puso la casa para el encuentro. “Lo primero es la unidad”, marcó.

En tanto, Jorge Macri destacó que con Quirós se conoce desde antes de hacer política y dijo que la gente espera “más acuerdo y menos conflicto”. En la misma línea se manifestó el ministro de Salud: “La gente quiere que Pro siga resolviendo sus problemas y para eso nos pide que nos juntemos, que estemos unidos y que generemos un candidato de consenso. Por eso este camino es el más apropiado, preguntarle a la sociedad quién les parece”. (La Nación)