Quedó conformado el jurado que hará el juicio político al suspendido juez Walter Bento

Lo integran tres jueces y dos legisladores, uno del oficialismo y otro de la oposición. Deberán decidir, tras el jury, si aceptan destituir al magistrado de Mendoza.

Por: Daniel Santoro

El senador del Frente de Todos, el pampeano Daniel Bensusán, asumió ayer como último miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación que tendrá como primer tema el juicio político al suspendido juez de Mendoza, Walter Bento.

El jurado que ahora integra Bensusán está compuesto por senadores y diputados nacionales, jueces federales y un miembro de la matrícula federal de abogados. Deberán estar en funcionamiento antes de 180 días.

“Asumir en este Jurado de Enjuiciamiento es una enorme responsabilidad, con mis pares del Senado, con la sociedad argentina y, sobre todo, con las y los pampeanos”, expresó Bensusán en un comunicado de prensa.

Integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación – Foto: Corte Suprema

La primera causa en la que intervendrá el Jurado será el juicio político contra el juez federal de Mendoza, Walter Bento, por mal desempeño en sus funciones, luego de que el Consejo de la Magistratura iniciara el procedimiento de remoción y suspendiera al juez.

“A partir de hoy, nos pondremos en contacto con la causa y trabajaremos junto con los demás miembros del Jurado”, anunció el legislador.

La semana pasada, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, tomó juramento los primeros integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación.

Se trata de Javier Esteban de la Fuente, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 27; Alejandro Waldo Oscar Piña, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza, y Ana Clara Romero, diputada nacional por la provincia de Chubut del bloque de Juntos por el Cambio.

Bento fue suspendido el jueves pasado en sus funciones por el Consejo de la Magistratura, que decidió promover su proceso de destitución por “mal desempeño” de su cargo.

Tras un giro del kirchnerismo, la decisión fue tomada por unanimidad durante un plenario del Consejo presidido por Horacio Rosatti, en el que solo hubo una disidencia parcial en los 19 votos de los presentes.

Bento es investigado en la justicia penal como líder de una asociación ilícita y tiene ocho procesamientos firmes por diez delitos.

Para llevar la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, que tendrá seis meses para expedirse, fueron designados los consejeros Eduardo Vischi (senador de Juntos por el Cambio por Corrientes), Roxana Reyes (diputado de JxC por Santa Cruz) y Miguel Piedecasas (representante de los abogados).

Tras esta medida, la Cámara Federal de Mendoza resolvió designar como subrogante al titular del Juzgado Federal 3 de Mendoza, Marcelo Fabián Garnica, desde el 1° de junio.

También resolvió comunicar la designación a la Cámara Nacional Electoral, al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La suspensión de Bento fue votada por Rosatti, Vischi, Reyes, Piedecasas, Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Alejandra Provítola, Gerónimo Ustarroz, Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, Mariano Recalde, Hugo Galderissi, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vázquez, Alvaro González y Vanesa Siley, en tanto que Alberto Lugones lo hizo con una disidencia parcial.

Bento, nombrado en 2005 por el ex presidente Néstor Kirchner, también fue procesado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito porque se concluyó que su nivel de vida no coincidía con sus ingresos como magistrado, medida que, confirmada por la Cámara Federal de Mendoza, incluyó su prisión preventiva, que no cumplió por sus fueros de juez. Si es destituido deberá cumplir con la prisión preventiva, mientras se le inició el juicio oral en Mendoza. (Clarín)