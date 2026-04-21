Caputo festeja los ingresos pero las importaciones apenas suben 1,7%

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Con un saldo a favor de U$S 2.523 millones, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reportó el resultado de la balanza comercial de marzo. El número refleja un salto del 30,1% interanual en las exportaciones frente a un virtual estancamiento del 1,7% en las importaciones.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, utilizó sus redes sociales para calificar de “importante” la estadística oficial. El titular del Palacio de Hacienda catalogó los despachos al exterior como un nuevo récord, omitiendo mencionar que el nulo avance importador expone la severa contracción del consumo interno.

Los anexos oficiales detallan que las ventas externas totalizaron U$S 8.645 millones, mientras que las compras al extranjero insumieron apenas U$S 6.122 millones.

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La dinámica exportadora obedece a un aumento del 25,3% en las cantidades físicas enviadas. Este volumen físico traccionó el ingreso de divisas por encima del valor de los precios internacionales, los cuales registraron una mejora interanual del 3,9%.

El informe gubernamental desglosa el crecimiento interanual de los envíos mediante los siguientes indicadores sectoriales:

Los Productos Primarios anotaron la mayor suba con un 56,2% .

. Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) treparon un 26,4% .

. El rubro de Combustibles y Energía experimentó un alza del 23,2% .

. Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) avanzaron un 18,9%.

La Patagonia y las cuencas productoras de hidrocarburos traccionan los ingresos nacionales. El segmento energético arrojó un superávit sectorial de U$S 1.090 millones, la cifra más alta de la historia para un mes individual de acuerdo a la documentación financiera oficial.

El análisis técnico del INDEC confirma la brecha al contrastar la variación contra el mes inmediato anterior. En términos desestacionalizados, las exportaciones crecieron un 19,8% intermensual frente a compras al exterior que sumaron un magro 0,4%.

Los cálculos de tendencia-ciclo marcan exactamente el mismo rumbo estadístico y reafirman la paralización del ingreso de insumos y bienes de consumo. Las ventas al exterior evidencian un avance del 1,2% intermensual, mientras que las importaciones marcan un incremento de apenas 0,2%. (Agencia OPI Santa Cruz)