Héroes de Malvinas: los Ciudadanos Ilustres de la provincia a quienes el Intendente Grasso les apagó la llama votiva

La Gobernadora Alicia Kirchner promulgó el Decreto Nº 3838, aprobado por la Cámara de Diputados el 8 de junio, donde los ex combatientes de Malvinas son reconocidos como “Ciudadanos Ilustres de la provincia de Santa Cruz”, con condecoración mediante y excepciones hacia aquellos que hayan sido condenados por violaciones a los DDHH, violencia de género, delitos de Traición a la Patria o delitos contra el orden Constitucional o la Democracia.

Cuarenta y un años después y en plena época eleccionaria, el gobierno de la provincia de Santa Cruz se acuerda de reconocer el valor de los ex combatientes en la guerra de Malvinas. El dicho que reza “más vale tarde que nunca”, no aplica en esta oportunidad, pues pasaron muchísimos años en los cuales esta provincia, quizás junto con Tierra del Fuego, donde más se ha vivido la guerra de manera casi presencial, nunca revalorizó el estatus de los ex combatientes, más allá de ocasionales discursos y el uso político de algunos íconos de aquellas batallas, como el Soldado Ortega.

Hace algunos días, la llama votiva del monumento a los Caídos en Malvinas se apagó y de acuerdo a las fuentes del municipio local consultadas, se debió a la falta de pago del gas que provee Camuzi. Ante la información que tomó estado público a través de OPI, el municipio procedió a hacer una movida de una cuadrilla e impregnó las redes de un supuesto “mantenimiento” de los quemadores, algo que de ser así, debería haber sido previamente informado a la ciudadanía, argumento que por otro lado se contradice con la sola presencia, a pocos metros, de la llama votiva del mausoleo de Néstor Krichner, cuyo quemadores “nunca necesitaron mantenimiento”, indicaron desde la misma municipalidad.

En definitiva, toda acción tendiente a recordar la gesta de Malvinas es valorable, pero la pregunta es por qué demorar 41 años, cuando de ellos 31 gobernó la familia Kirchner y sus gobernadores automáticos?. Tiempo tuvieron de sobra para hacerlo antes o ahora es por puro aprovechamiento electoral?. (Agencia OPI Santa Cruz)