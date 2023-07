Por suerte Massa tiene la solución a todos los problemas que no está pudiendo resolver Massa

(Por: Rubén Lasagno) – ¿Seremos tan estúpidos los argentinos de tropezar tantas veces con la misma piedra?. Si nos remitimos a la historia, diríamos que sí. Si lo ponemos en perspectiva y pensamos con un poco de criterio, creemos que los argentinos nos hemos desentendido de esa misma historia, por eso (y no otro motivo) la repetimos sin cesar como si camináramos en círculo arriba de nuestra propia desgracia.

El título de esta columna la extraje de un meme, de los miles que le hacen diariamente a Sergio Massa, porque resume, sintetiza y conceptualiza el absurdo de este gobierno de ineptos, donde el cerebro mayor, Cristina Fernández, no por lo hábil e inteligente, sino por lo predecible y ordinario, intenta reinventar el monstruo del 2019, cambiándole el nombre a la banda y poniendo otro títere al frente de la campaña, como aquel Alberto Fernández a quien lo “vendía” como el moderado, hábil y componedor candidato, para resolver la grave crisis en la que nos había sumido el macrismo.

El Frente para la Victoria mutó en Frente de Todos y ante el ocaso irrefrenable autoinfligido, la jefa de la banda decidió llamarlo UP, sepultando políticamente al presidente que nunca estuvo en funciones y no pudo usar la lapicera porque la tinta la tenía su vicepresidente. Ante el fracaso de este mamarracho político y la necesidad de perpetuarse, entonces, la vicecondenada echó mano nada menos que a su otro alfil: Sergio Massa, un flácido y condescendiente “opositor” que se deshizo en halagos y corrió a su regazo, cuando ella pegó el primer grito para que se una a su equipo de impresentables.

Y Massa, luego de servirle al frente de la Cámara de Diputados, fue el tapón que intentó parar el drenaje de inflación, impresión de billetes, pobreza, endeudamiento, caída de las reservas y no solo que no logró su objetivo sino que la duplicó y hasta en algún punto triplicó los horrorosos números que dejó Martín Guzmán.

Inflación

En el quinto mes del año el nivel general de precios saltó 7,8% y generó un efecto “alivio” respecto al 8,4% que marcó abril. El primer dato que mostró el ministro en agosto de 2022 fue 7% y venía de un pico de 7,4% en julio. La tasa acumulada entre el inicio de la gestión Massa y la actualidad es de 89,44% y se prevé que la interanual en diciembre supere el 120%

Dólar

El 3 de agosto del año pasado, Cuando llegó Massa a Hacienda, el dólar blue se vendía a $ 298,00. Este martes la cotización está en $ 495,00 y ayer pasó los $ 500,00. El aumento fue de $ 197,00 desde que asumió como Ministro.

Canastas Básicas

En el último año la Canasta Básica Total y la Canasta Alimenticia, según el INDEC se incrementaron un 118,6% y 122,6% respectivamente, ambas por encima de la inflación interanual en 112%. Cuando Massa asumió al frente de Economía en agosto de 2022, la CBT estaba en $119.757 y la CBA en $52.990,00.

Jubilaciones

Cuando Macri dejó el gobierno desastroso de Jxc, la jubilación mínima era equivalente a 380 dólares. Hoy a tres años y medio, la jubilación es de 148 dólares.

Salarios

La retracción en los salarios impacta más en los trabajos peor remunerados, pero el gobierno dicen que entre marzo y septiembre los ingresos le ganan a la inflación. Economía alientan los números de la Remuneración Imponible de Trabajadores Estable (RIPTE): “Los salarios tienen un alza del 23,5% ante una inflación promedio del 21,7% en los tres primeros meses del año. Esto significa una mejora salarial de 1.5%”. La realidad marca otra cosa y los asalariados que en promedio cobra 120 mil pesos están por debajo de la línea de pobreza.

Pobreza

Hacia fines del año 2022, la pobreza alcanzaba a un 29,6% de los hogares y del 39,2% de la población. Los datos oficiales del primer semestre del 2023 no se publicarán hasta septiembre pero un informe de la Universidad Torcuato Di Tella aseguró que en los últimos meses la cantidad de habitantes por debajo del umbral de la pobreza llegó al 43%.

Y ahora, “candidato”

Como una burla, casi como una ofensa a la inteligencia colectiva de los argentinos o una tomada de pelo, jugando con la memoria corta del votante argentino, éste gobierno que nos ha sumido en la crisis más deplorable y profunda de la historia, arma un candidato que es el mismísimo Ministro de Economía actual que no ha podido ni siquiera mantener los ya malos números que le entregó su antecesor y profundizó al doble la crisis, la pobreza y la inflación y lo propone como la panacea para los problemas argentinos.

Uno de los spots de campaña de Massa se funda en el lema: “La Patria sos vos, vamos a defenderla”. Jugando con la retórica de estos discursos electorales vacíos y simbólicos, le preguntaría a Sergio Massa, por qué no la defendieron estos casi 4 años que llevan en el poder?.

La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunciaron hoy en Hacienda un aumento para jubilados – Foto: Ministerio Economía

El otro spot, Massa lo construye sobre un formato “casual”, visitando a una casa donde mujeres le expresan una serie de problemas, cuidándose de no indicarle que esos problemas son “actuales”, sino que provienen del gobierno anterior y Massa responde “No tengas dudas de que yo me voy a romper el alma para que, si soy presidente, el día que me vaya, sienta orgullo de lo que hice porque en definitiva, estoy convencido de que Argentina es un país fabuloso y el problema es que tenemos que ordenar las prioridades y eso es todo un trabajo… (¿?)”. Volviendo a la observación capciosa, pero no exenta de realidad, yo le preguntaría ¿Para qué esperar a que sea presidente dentro de seis meses?, ¿Por qué no ordenó las prioridades durante esta gestión de 4 años, en la cual fue parte del poder político central y hace un año que es nada menos que Ministro de Economía?.

La farsa, la mentira y la impostura de Sergio Massa es realmente irritativa. Verlo actuar como si fuera un opositor al gobierno, cuando es un Ministro de funciones, al igual que De Pedro, resulta exasperante. Por eso, nuestro título se basa en un meme muy inteligente que llegó a nuestras manos y resume con precisión la paradoja que plantea el ministro de Economía como funcionario y como candidato.

“Por suerte Massa tiene la solución a todos los problemas que no está pudiendo resolver Massa”, dice el meme y es una síntesis real, absoluta, concreta y brutal de esta enajenación mental y política que nos proponen quienes nos prometen recomponer el país y son hace 4 años, los mismos demoledores de la Patria con la que tanto se llenan la boca. (Agencia OPI Santa Cruz)