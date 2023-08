La Cámara Federal de Casación Penal anula la absolución de César Milani por enriquecimiento ilícito

La Cámara Federal de Casación Penal en Argentina ha anulado la absolución del ex Jefe del Ejército, César Milani, en un caso de enriquecimiento ilícito. La Cámara ordenó una nueva sentencia y consideró que la absolución no estuvo fundada. El caso se refiere a la compra de una casa en 2010 en San Isidro, cuyo origen no pudo justificar adecuadamente.

La investigación comenzó cuando Milani adquirió la propiedad por un valor de 1.500.000 pesos y no pudo justificar el origen de los fondos. El ex Jefe del Ejército alegó que el dinero le fue prestado por un amigo, pero esta versión no pudo ser comprobada. La Fiscalía había pedido una condena de tres años de prisión en suspenso, una multa de 200 mil dólares y el decomiso de la vivienda.

El Tribunal que absolvió a Milani en un juicio anterior argumentó que no se podía alcanzar un estado de certeza apodíctica sobre su responsabilidad en los hechos. Sin embargo, la Fiscalía apeló la absolución y la Cámara de Casación consideró que la sentencia fue arbitraria debido a vicios en la fundamentación y valoración de la prueba.

La Cámara de Casación ordenó que se dicte un nuevo fallo por parte de otros jueces y cuestionó la valoración que se le dio al documento que supuestamente respaldaba el préstamo. El caso continuará su proceso en los tribunales y se espera una nueva resolución sobre la responsabilidad de César Milani en el presunto enriquecimiento ilícito. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA