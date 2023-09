Pedro Cormack: “lo que hicieron con los Directivos de la EPP 90 es autoritario, injusto y no resiste análisis sin la reposición inmediata en el cargo de las docentes”

El Vocal por los docentes en el Consejo Provincial de Educación, Pedro Cormak, fue entrevistado en FM News, en el programa Contracara, en relación con la separación del cargo que decidieron aplicar las autoridades de Educación sobre los directivos de la EPP 90 de Río Gallegos, lo cual fue informado por OPI el día 6 de septiembre 2023 en un informe titulado “El último acto de personajes K en Educación. Relevaron del cargo a directivos por razones estrictamente políticas. Prejuzgaron, les cercenaron el derecho a defensa y pueden crear un grave antecedente”

El Vocal por los docentes fue directo sobre la decisión extrema tomada por las autoridades del Consejo Provincial de Educación, apuntando a la misma como un método de presión y disciplinamiento, desarrollado durante toda la gestión de Alicia Kirchner en contra del sector docente.

“Lo que ha definido a la política educativa de esta gestión, es el disciplinamiento – dijo Pedro Cormak – principalmente mediante medidas sancionatorias, porque más allá que te habla de separación del cargo “de manera preventiva”, que sería “para resguardar a los docentes” cuestionados, termina siendo sancionatorio porque te sacan del lugar del trabajo y la comunidad ¿Qué piensa?, obvio, se agitan sospechas indebidas sobre las personas y las manchan injustamente”.

El docente sostuvo que este tipo de arbitrariedades “caracteriza a esta gestión basada en infundir el temor para que el docente sea sumiso. El objetivo final entonces, de un cargo superior, en este caso un Supervisor, es el que termina con un: “te digo por Wathssap tal cosa y lo hacés o te hago sumario”, ejemplificó Cormak, quien sobre el caso de los directivos de la EPP 90, agregó “Usan a personas como esta supervisora (Letizia Guidetti) como brazo ejecutor” y reafirmó “En función de ello, piensan que la vía jerárquica es una obediencia debida. Como Supervisor uno debe poner límites y hasta denunciar lo que le parece injusto, pero muchas veces mandan un whatsapp pidiendo, ordenando algo por más obsceno que sea y entonces, como lo dijo alguien que en la vía jerárquica está arriba de mi cargo, lo implementan y esto es falta de una política seria en materia educativa y en Educación sucede (entre otras cosas) porque los cargos no se concursan.

“Esto también hace a la calidad educativa”, consignó y reafirmó “Ese autoritarismo ha llevado al fracaso y al mayor deterioro en que nos encontramos hoy; las maneras, la forma, la soberbia, la discrecionalidad, el disciplinamiento y que todo eso, sea abordado desde cuestiones política, que resulta ser lo más grave”y agregó “Educación está basado en preceptos, resoluciones y directivas de los años 60 y no las han modernizado, porque en realidad a ellos no les importa; manejan la educación arbitrariamente y a su antojo desde hace mas de 30 años sin límites ni autocrítica”.

Un caso de autoritarismo explícito

No tengo acceso al sumario en este caso – aclaró el Vocal docente, refiriéndose a los Directivos separados del cargo y sumariadas – pero sí a la disposición interna que marca que estas dos docentes han sido separadas del cargo por una disposición mal hecha, mal redactada, pero además, sin solvencia argumentativa porque cuando uno lee esa disposición, realmente se pregunta cómo y en base a qué argumentos separan del cargo a dos docentes, cuando hay solo cuestionamientos a hechos administrativos?”, se preguntó Cormack retóricamente.

Más adelante agregó “Si hubieran existido hechos graves, se justificaría (Abuso, maltrato, viollencia, etc). Pero esta base argumentativa que dan para separar a los directivos de la EPP 90, es irrisoria y grotesca, pero ellos, no se dan cuenta del mal que producen en compañeros docentes con años de trabajo y desde una “función superior”, generan suspicacias bajo la excusa de aplicar una medida “preventiva”, pero mientras tanto, en la comunidad Educativa, generan todas las sospechas que ensucian a esos docentes y después se hace muy difícil revertir” y señaló “pero hay algo más, que son las consecuencias físicas y emocionales que producen estos funcionarios en las personas que juzgan y sancionan, las cuales son difíciles de revertir y lo más llamativo de esta gente es que hacen todo este mal con una displicencia que no contempla lo básico: la cuestión humana”.

“Esta separación del cargo que ellos dicen ser preventiva, es muy discutible, cuando tenemos gente que hace tres, cuatro y más años que están con sumario cumpliendo funciones en otro lugar y nunca le han resuelto su situación sumarial ¿Dónde está lo preventivo?”, se preguntó el Vocal por los docentes ante el CPE.

Violencia laboral o institucional

El docente refirió que este caso podría inscribirse en violencia institucional y la ley de mobbing. De acuerdo al artículo Nº75 de la Ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) el empleador tiene la obligación de prevenir y erradicar la violencia laboral para resguardar los derechos fundamentales de las personas que trabajan y para protegerlas contra toda forma de maltrato, acoso, abuso y discriminación en el trabajo.

En este sentido Cormack refirió que debido a esto, precisamente, como dirigentes no se quedan con los brazos cruzados y de hecho, recordó que actualmente tienen a 4 compañeros procesados y recalcó la falta de empatía de las autoridades cuando juzgan estas situaciones sancionatorias, porque no ven detrás de cada docente el impacto negativo tanto en él como en su familia, considerando que en el caso de los Directivos de las escuelas separados, el objetivo es mantenerlos callados y sumisos.

“Lamentablemente hoy la educación se entiende desde el látigo, este autoritarismo se maneja en forma humillante contra los propios docentes” reflexionó Cormack y sobre el tema que los preocupa dijo “esto tiene que resolverse en favor de estos docentes, en principio porque parece que habláramos de delincuentes y todo el argumento se arma desde un lugar que no tiene consistencia y esto lleva a ser absolutamente violatorio de los derechos, la jurisprudencia y la propia Constitución”, agregó, aclarando cuál fue el inicio del problema “La cuestión en este caso y básicamente, es por solicitar que los docentes suplentes o idóneos enviados por el CPE a cubrir aulas, estuvieran autorizados por el CPE, cuando el gobierno, en realidad, los mandaba a las escuelas para sustituir a quienes estaban en paro”.

Restitución del cargo

Para finalizar la exposición sobre este tema, Cormack hizo hincapie en la falta de orden en la cartera Educativa de la provincia indicando “A los docentes y a nuestro gremio en particular, suelen conocernos por hacer paro, pero no se ve o se oculta todo el sacrificio que hace cada docente en un ámbito con cambios repentinos y sin orden, donde tenemos un CPE que se hace el participativo, te hace un zoom y te cierran los micrófonos; eso son ellos y así actúan las autoridades provinciales en materia de Educación”.

Y ya sobre el hecho particular de los directivos apartados de su cargo, Pedro Cormack aseguró “Nosotros vamos a exigir la restitución del cargo y no tiene sentido que haya un sumario porque los argumentos que marca la Resolución interna no tienen capacidad ni méritos para que se lleve adelante, y si siguen adelante, es por una cuestión política, sin duda” y para terminar remarcó “hemos definido que de manera inmediata y ya, se las restituya a las docentes a su cargo y nadie en el CPE explica coherentemente, por qué ambas docentes no pueden estar en la escuela”, concluyó.

Mientras la entrevista a Pedro Cormack se producía en el programa Contracara de Fm News, a la emisora llegaban decenas de mensajes de la audiencia del interior, donde expresaban la existencia de casos “calcados” en otras localidades y pedían ser escuchados y salir al aire, para volcar sus experiencia al aire. (Agencia OPI Santa Cruz)