ADEPA rechaza acusaciones del diputado Tailhade y defiende a periodistas

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha emitido un comunicado en el que critica al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, quien ha sido acusado de estar vinculado a una presunta red de espionaje contra la Corte Suprema de Justicia y ha lanzado recientes críticas contra periodistas. En su mensaje, ADEPA expresó su desacuerdo con las declaraciones del diputado y su actitud hacia los profesionales de los medios de comunicación.

“ADEPA deplora las expresiones del diputado nacional Rodolfo Tailhade en las que acusó a diversos periodistas de ‘responder’ a un funcionario de la Corte Suprema de la Nación y de realizar ‘operaciones y maniobras’ para descalificar el juicio político al Máximo Tribunal“, señaló la entidad en sus redes sociales.

La Asociación también citó las palabras del presidente electo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el mexicano Roberto Rock, quien expresó su preocupación por la creación de una “narrativa común en gobiernos que colocan al periodismo en el lugar de adversario del pueblo.” Estas declaraciones fueron hechas durante una conversación con Daniel Dessein, titular de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA.

Por su parte, el diputado Tailhade ha negado su implicación en la presunta red de espionaje y ha declarado a un periódico porteño: “A mí me involucran en esta causa por una opereta armada por (Silvio) Robles y (el titular de la Corte Suprema, Horacio) Rosatti. Si bien es cierto que tuve alguna comunicación con este hombre (el ex policía Ariel Zanchetta), nunca me reuní con él, no lo conozco. No sé quién es. Yo no tengo nada que esconder y no les tengo miedo, ni a la mafia de Comodoro Py ni a Robles ni a Rosatti.” (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA