Rector de la UBA alerta sobre posible cierre por falta de fondos

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, advierte sobre la posibilidad de cerrar la prestigiosa institución educativa si no se aseguran los fondos necesarios para cubrir sus necesidades presupuestarias. Esta situación se agrava debido a la falta de refuerzos financieros prometidos por el Gobierno, que no logran compensar el impacto de la inflación.

Gelpi señala que, a pesar de las promesas del Gobierno, los fondos asignados hasta el momento son insuficientes y llegan con retraso, lo que no cubre el desequilibrio generado por la inflación. Destaca que la universidad no puede sostenerse sin los recursos necesarios y que, de no recibirlos, se verán obligados a cerrar o reducir sus funciones.

El rector también critica las políticas del Gobierno, que ponen en duda el compromiso con la educación pública, la salud y la ciencia. Advierte que los recortes presupuestarios no distinguen entre lo que funciona bien y lo que no, lo que afecta negativamente a instituciones como la UBA.

En cuanto a la posibilidad de imponer aranceles a estudiantes extranjeros, Gelpi señala que estos representan solo el 6% del total de alumnos y que cualquier arancel sería insignificante para las arcas de la universidad. Además, destaca la importancia del intercambio que se produce con la presencia de estudiantes extranjeros y señala que modificar el régimen de gratuidad requeriría cambios en la Constitución. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA