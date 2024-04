Cuarto intermedio en la paritaria central de Santa Cruz

Los gremios ATE, UPCN y APAP junto al gobierno provincial se encontraron este lunes para seguir negociando la pauta salarial del mes de abril y acordaron un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Gutiérrez aseguró que “se hizo una propuesta que los trabajadores van a tener la oportunidad de discutirlo en su respectiva asamblea y en el formato que cada gremio tiene”.

El ofrecimiento del gobierno corresponde a un 8% en abril, sumado al 12% que se dictó por decreto, y un 8% en mayo acumulativo y no remunerativo.

“Achicamos la distancia, antes era mayo y junio y ahora es abril y mayo, sumándose a lo que ya teníamos acordado. En principio es remunerativo el 12%, porque ya lo habíamos acordado, y el 16% va desdoblado en dos meses”, indicó el titular de la cartera laboral.

El incremento será no remunerativo y “significa que va directo al bolsillo del trabajador, no tiene descuento, todos saben que apenas uno cobra tiene descuentos entre aportes, ya sean sindicales, obras sociales y demás, ese 20% no lo van a sufrir, con lo cual tendrán el dinero puro en el bolsillo, estamos hablando de alrededor de 120.000 pesos más”. (Agencia OPI Santa Cruz)