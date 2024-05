Jefe de Gabinete encabeza reunión previa al homenaje a Carlos Menem en Casa Rosada

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, está liderando una nueva reunión junto a ministros y principales colaboradores del Gobierno, sin la presencia del presidente Javier Milei ni de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El objetivo es monitorear las áreas de la administración libertaria.

Este encuentro se produce justo antes del acto de homenaje al ex presidente Carlos Saúl Menem, durante el cual se colocará su busto en la Galería de los Bustos de Casa Rosada. El mandatario protagonizará la ceremonia al mediodía, que reunirá a familiares, ex funcionarios y allegados al ex jefe de Estado peronista.

Los ministros del Gabinete están brindando informes detallados sobre la situación de sus carteras. Se espera que el ministro del Interior, Guillermo Francos, tenga un lugar central en el intercambio, especialmente en medio de las negociaciones por la media sanción de la Ley Bases.

Desde temprano, el personal de protocolo y ceremonial ha estado preparando el salón donde se exhiben los retratos de los distintos presidentes. El busto de Menem, cubierto por una manta blanca, ya está ubicado en el atril que antes correspondía a Néstor Kirchner.

En la reunión participan los ministros Guillermo Francos (Interior), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis Petri (Defensa), Diana Mondino (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis “Toto” Caputo (Economía). Además, se encuentran presentes el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA