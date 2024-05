Retiros voluntarios en YCRT. Una nueva experiencia que ya terminó en desastre y pérdida económica para el país, cada vez que cambió el gobierno nacional

Una vez más, como en la década del `90 y en el 2016, comenzó a instrumentarse en YCRT un plan de retiros voluntarios, que no es tan voluntario ni un retiro, teniendo en cuenta las experiencias anteriores, donde el peronismo/kirchnerismo actuó demagógicamente para retrotraer medidas, especialmente si no fueron tomadas por ellos, con cargo y pérdida flagrante para todos los argentinos.

En este caso, la Intervención a cargo de Thierry Decoud ha cursado una comunicación a la Gerencia RRHH de la empresa, señalando que por decisión de la Secretaría de Empresas Públicas, dependiente de la Jefatura de Gabinete, autorizó una partida de fondos para afectar a los Retiros Voluntarios entre el personal de YCRT que consta de un plan en tres cuotas de $ 1.094.500.000,00 (mil noventa y cuatro millones quinientos mil pesos) para los meses de abril, mayo y junio de 2024, totalizando $ 3.238.500.00,00 (tres mil doscientos treinta y ocho millones quinientos mil pesos) un total que se encuentra en el presupuesto, afectado al pago de aquellos trabajadores que acepten adherir al acuerdo del retiro voluntario.

Nuestras fuentes indican que el gobierno nacional intenta suscribir a la voluntad de cada empleado de YCRT, la decisión de salir de la actividad, como forma de reducir la planta de personal, para hacer viable una posible privatización más adelante, aunque existe una zona gris con el envío del proyecto para constituir una sociedad participada, donde el Estado se resguarde el 51% de las acciones.

En este aspectos nuestras fuentes han señalado que éste sería el primer paso, donde dejan a consideración de la gente de la posibilidad de retirarse voluntariamente y no descartan que en una segunda etapa haya una decisión de terminar contratos y hasta producir despidos, empezando por aquellas personas que tienen un historial de conflicto en YCRT, sumarios, problemas judiciales, etc.

La medida no solo trajo preocupación al plantel de trabajadores de la empresa, sino que detonó alertas en los sindicatos internos y especialmente ATE hizo una fuerte comunicación donde rechaza de plano la medida, presume que es un inicio de los despidos que se están orquestando desde la Intervención y en un comunicado público han hecho saber el repudio a los retiros y a la privatización, denuncian un plan de vaciamiento y advierten el alto impacto negativo que tienen estas medidas en las localidades de la cuenca, donde la mayor parte de la población y el comercio, se mueve alrededor del yacimiento, como así también la mano de obra que emplea en Río Turbio y 28 de Noviembre.

Una maniobra recurrente

Cada cambio de gobierno nacional, cambia la perspectiva y la viabilidad de YCRT como empresa productiva. En los años `90 con la concesión de Tasselli, el desastre puede ser contado de a miles, en una época del yacimiento donde el descontrol, la corrupción y la desinversión terminaron en un luctuoso accidente con 14 mineros muertos.

El kirchnerismo culposo, con Néstor a la cabeza, reaccionó poniendo cientos de millones de dólares en la cuenca y allí aparecieron los negocios que venían de antes, pero se profundizaron. Para mantener contentos a los trabajadores, en su mayoría de Turbio y 28 de Noviembre, les dieron a los empleados de YCRT un estatus de empresa de primer mundo, donde les pagaban el 82% móvil a los jubilados, cubriendo el porcentaje que no aportaba la ANses, le otorgaron premios por producción a fin de año, aunque no produjeran, transporte gratis, pasajes pagos para el trabajador y toda su familia a sus lugares de origen, transporte escolar, luz, gas y una serie de suplementos y adicionales que no se relacionaba con el presente productivo de YCRT.

Los sindicatos se hicieron fuertes y comenzaron a condicionar a las autoridades y se transformaron en una fuerza de poder que respondieron totalmente al peronismo/kirchnerismo, a tal punto que en el año 2020, ni bien asumió Aníbal Fernández como Interventor de YCRT, despidió 417 personas del yacimiento a instancia de ATE, cuya Secretaria General Olga Reinoso había realizado una presentación judicial para que fueran echados por haber entrado en la gestión de Juntos por El Cambio.

Fue, precisamente, en la gestión de Omar Zeidán que el gobierno implementó, como ahora, retiros con indemnizaciones de hasta 8 millones de pesos (año 2020) de aproximadamente 180 personas. La mayoría cobró la indemnización, ATE, Luz y Fuerza plantearon un conflicto de una violencia inusitada que obligaron a la Intervención a tomar nuevamente a los trabajadores, quienes fueron reincorporados a YCRT, pero nunca devolvieron lo que cobraron como indemnización.

Así llegamos hasta hoy donde vuelven a implementar un programa similar a los anteriores. La única diferencia es que estamos en mayo del primer año de gobierno de LLA y quedan tres años y medio por delante para consolidar un programa de achicamiento de la empresa como quiere el gobierno nacional. Demás está decir, que los pedidos desde el gobierno provincial, no han modificado la actitud de Milei. Si el presidente conseguirá o no el objetivo de achicar YCRT, es una cuestión que aún no podemos prever que suceda, pero tiempo por delante, sobra y hasta ahora ninguno ha podido hacer algo para cambiar la idea que Vidal intentó modificar con una carpetita cuando el Jefe de Estado pasó por Río Gallegos. (Agencia OPI Santa Cruz)