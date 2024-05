El gobierno respalda a la Ministra de Capital Humano

El Gobierno Nacional manifestó su pleno apoyo a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, destacando su “trabajo increíble” y su dedicación en un contexto desafiante. En la habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, desmintió las acusaciones sobre el vencimiento de alimentos almacenados y reafirmó la confianza del presidente Javier Milei en Pettovello.

Adorni elogió a la ministra, afirmando: “La ministra Pettovello no sólo no está en discusión para el Presidente, sino que además no deja a diario de ponerla en valor: para nosotros es una número uno”. Resaltó que Pettovello está haciendo un esfuerzo excepcional en un ministerio que ha enfrentado numerosos problemas en los últimos años, especialmente en áreas de asistencia social, comedores y planes sociales.

“La ministra está llevando un trabajo increíble para que todo lo que en materia de ayuda llegue a quienes tiene que llegar y no haya en el medio nadie que se apropie de lo que no es suyo”, enfatizó Adorni.

Respecto a las informaciones sobre el vencimiento de alimentos, Adorni fue claro: “Es falso que se estaban venciendo”. Explicó que el cronograma de entrega aún no está definido y detalló las fechas de vencimiento de los alimentos almacenados: “La primera fecha de vencimiento se da el 7 de julio, un lote menor de alimentos, y luego, otro lote más grande que tiene fecha de vencimiento el 30 de julio, y otro menor el primero de agosto. Eso es de leche y hay un vencimiento de harina el 25 de julio”.

Aseguró que los alimentos están destinados a emergencias y no se repartirán indiscriminadamente, subrayando que “tendría que haber mucho cinismo para dejar vencer alimentos y no repartirlos”. Las asistencias alimentarias a comedores se manejan por un canal separado.

Adorni también se refirió al respaldo presidencial hacia Pettovello: “El presidente Javier Milei expresó su total apoyo a la ministra Pettovello”. Reconoció problemas en la gestión del ex funcionario de la cartera social Pablo de la Torre, a quien responsabilizó de retacear información sobre el tema de alimentos a Pettovello.

El vocero destacó la libertad que tienen los funcionarios para elegir sus equipos y hacer cambios cuando algo no funciona: “Cuando alguien pierde confianza en uno de sus funcionarios se toma la decisión de reemplazarlo. Todos los funcionarios tenemos libertad absoluta para elegir equipos y cuando vemos algo que no funciona o no cumple nuestras expectativas, podemos removerlo o modificarlo”. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA