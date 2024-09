Casación confirma sobreseimiento de Carlos Stornelli en caso de presunto espionaje ilegal

La Cámara Federal de Casación confirmó hoy el sobreseimiento del fiscal federal Carlos Stornelli en relación a una de las acusaciones de presunto espionaje ilegal, vinculada al ex esposo de su actual pareja, Jorge Cristian Castanon Destefano. La decisión del máximo tribunal penal federal del país ratificó la falta de elementos que demuestren un accionar ilícito por parte de Stornelli en este caso, desestimando así la apelación presentada por la querella que buscaba revocar el sobreseimiento dictado previamente por la justicia de instrucción y confirmado por la Cámara Federal porteña.

El caso se enmarca en las múltiples denuncias realizadas contra Stornelli en el contexto de la investigación por presunto espionaje ilegal que involucró al falso abogado Marcelo D’Alessio. La acusación en este episodio particular sugería que Stornelli había solicitado a D’Alessio obtener información sobre el ex marido de su pareja. Sin embargo, la Cámara de Casación concluyó que no se hallaron pruebas suficientes para sostener esta hipótesis.

El fallo subraya que “no se han reunido elementos que permitan inferir un accionar ilegal de Stornelli en torno al caso ‘Castañón Distefano'”, y que la querella no logró enumerar qué pruebas adicionales serían necesarias para sustentar su acusación. Además, la fiscalía ante la Cámara de Casación, a cargo de Raúl Plée, también solicitó el rechazo del recurso, argumentando que la decisión de sobreseer a Stornelli estaba suficientemente fundamentada.

La resolución sostiene que “todas aquellas circunstancias que rodearon la sospecha inicial no han podido ser verificadas”, ya que las medidas de prueba implementadas no consiguieron demostrar la hipótesis criminal que implicaba a Stornelli en actos de espionaje a través de D’Alessio. El tribunal, conformado por los jueces Guillermo Yacobucci, Gustavo Hornos y Angela Ledesma, decidió finalmente rechazar el recurso y confirmar el sobreseimiento del fiscal. (Agencia OPI Santa Cruz)