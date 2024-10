Sofía Pacchi negó ser amante de Alberto Fernández y habla de relación “tóxica” con Fabiola Yañez

Sofía Pacchi, la ex asistente de Fabiola Yañez, declaró hoy ante el fiscal federal Ramiro González que “jamás” fue amante del ex mandatario Alberto Fernández y negó haber sido testigo de agresiones físicas hacia la ex primera dama. Pacchi calificó la relación entre Fernández y Yañez como “tóxica” y detalló que fue una amistad complicada por peleas y desacuerdos constantes.

Pacchi, quien arribó a la cita judicial acompañada por su abogado Fernando Burlando, aseguró bajo juramento que nunca presenció violencia física entre la pareja presidencial y que nunca escuchó a Yañez mencionar agresiones de este tipo. Describió la relación como una dinámica llena de peleas, separaciones temporales y bloqueos en el teléfono, lo que la llevó a definirla como “tóxica”.

En su declaración, Pacchi también negó cualquier vínculo sentimental con Alberto Fernández y aclaró que su presencia en la Quinta de Olivos siempre se debió a razones laborales, ya que fue contratada en 2019 como asesora de Yañez. “Mis entradas a Olivos desde que Alberto estaba en la Presidencia siempre se debieron a mi trabajo con Fabiola”, afirmó Pacchi.

Pacchi recordó que en su etapa de amistad con Yañez, observó moretones en el cuerpo de la ex primera dama, pero aclaró que no los vinculó a maltratos físicos. “No observé violencia física, nunca presencié ni tampoco me lo comentó Fabiola”, subrayó.

También relató un incidente en el que Fernández le hizo un comentario halagador, el cual compartió con Yañez sin que ésta le diera importancia, ya que, según Pacchi, la ex primera dama era consciente del comportamiento mujeriego del entonces presidente.

La declaración se dio en un contexto de creciente tensión en el caso, luego de que el juez federal Julián Ercolini aceptara un planteo de la fiscalía para excluir a tres ex empleadas de la Quinta de Olivos que habían sido propuestas como testigos por la defensa de Fernández. Las mujeres, que trabajaban como niñeras y mucamas en la residencia presidencial, no podrán testificar debido a la cláusula de confidencialidad que rige en sus contratos laborales.

Además, se incorporaron al expediente nuevas transcripciones de mensajes de WhatsApp entre Yañez y Fernández, presentadas por la abogada de Yañez, Mariana Gallego. En estos intercambios, Yañez reprocha a Fernández por su comportamiento con otras mujeres, lo que añade un nuevo capítulo a la investigación sobre la relación entre el ex presidente y la ex primera dama. (Agencia OPI Santa Cruz)