El Gobierno logró la foto con ADOSAC y ahora intentará condicionar las negociaciones paritarias futuras con el gremio, acudiendo al “yo te lo dije” como justificación

(Por: Rubén Lasagno) – Se produjo una reunión entre la nueva conducción gremial docente de la ADOSAC, con el gobernador Claudio Vidal y la titular del Consejo Provincial de Educación Iris Rasguido. Hasta acá lo que puede ser (y así lo informa el Ejecutivo) una presentación formal de las autoridades gremiales electas recientemente, lo cual es lo normal en estos casos, más aún teniendo en cuenta la importancia que tiene el sector docente en Santa Cruz y lo sensible que resulta la Educación en el plano social.

Pero lo importante de este encuentro es el análisis que se puede hacer a priori con los pocos elementos que constan en los lavados informes que produce el gobierno y la cautela con que actúa el gremio.

Como primera medida, el gobierno logró dos objetivos muy positivos a favor suyo que son: primero, ser el Gobernador quien reciba a la comisión directiva gremial y publicar la foto del encuentro.

Acá es importante destacar que en la imagen publicada, los dirigentes de ADOSAC evitan mostrarse sonrientes al lado del mandatario, algo que puede sonar naif pero no lo es; la connotación de una imagen entre un dirigente gremial y el gobernador sentados en una mesa, con marcadas sonrisas en la cara de los gremialistas, denota comodidad, complacencia, satisfacción de haber logrado sentarse con quien toma las decisiones en la provincia. Y esto sugiere varias lecturas a un periodista que analiza no solo el contexto (motivo, lugar y tiempo), sino también la gestualidad y hasta la forma de organizar el encuentro, por ejemplo, sentarse, como en este caso, alrededor de una mesa, que impone una actitud menos distendida, distante y más “institucional”, (las autoridades provinciales en la cabecera, el resto a los costados) en vez de hacerlo en una sala con sillones, lo cual le impone a la reunión un ambiente más relajado, menos formal y más “amistoso”.

La presencia del Gobernador marca claramente dónde está la autoridad y ese también es un mensaje subliminal que enmarca este acto plasmado en la foto.

El segundo objetivo logrado por el gobierno, es poner ante la nueva dirigencia una advertencia que no le permita soslayar lo importante: en Santa Cruz no hay recursos suficientes ergo: “no pidan más de aquello que podemos ofrecer en materia salarial”.

Vidal con esta charla y de la forma en que transcribe la misma en el comunicado oficial, les “adelantó” a los sindicalistas: “que no les puede ofrecer soluciones mágicas” (Eso lo dijo cuando inició la gestión, pero ahora lleva un año de gobierno), propuso “construir juntos el futuro de Santa Cruz” (pide que “lo acompañen” y no que lo confronten); dijo “en nuestra gestión, la Educación es uno de los pilares de nuestro trabajo” (contraponiéndose a las opiniones de que al gobierno no le importa la educación en la provincia, al no dar respuesta salarial) y luego dejó en la mesa el mensaje explícito de la recuperación salarial que hubo durante el año 2024 y las inversiones que hizo el Estado en la infraestructura escolar en la provincia.

ADOSAC, por su parte, salió de allí con las mismas dudas con las cuales entró y sostuvo en su comunicación oficial que reconoce la apertura del diálogo al máximo nivel político “pero por el momento no hay resultados prácticos a la vista”, manifestó oficialmente el gremio.

Algo para destacar es la atinada y precavida actitud de la dirigencia del gremio docente, que siendo opositora a la Lista Lila se ha caracterizado por ser decididamente combativa y confrontativa e inclusive en los Congresos ha impulsado el enfrentamiento directo con las autoridades del CPE ante los desacuerdos generados en las paritarias, mientras la conducción gremial lo ejercía otro sector que no era de su misma línea.

Sin duda la moderación mostrada en esta instancias por la nueva conducción, donde tienen la responsabilidad de gestionar a la ADOSAC, proviene de la necesidad de generar los consensos necesarios y manejar políticamente las negociaciones futuras, lo cual, sin duda, ha hecho que se replanteen si no es hora de abandonar la lógica del enfrentamiento permanente, por cuanto el arte de conducir y negociar en beneficio de los afiliados, es, precisamente, manejarse con firmeza, no claudicar en las convicciones y los objetivos del reclamo, pero no interrumpir el diálogo y usar las medidas de fuerza, solamente una vez agotados todos los caminos, para forzar esas discusiones sin acuerdos, pero no como medio de extorsión.

Ahora bien, el gremio sabe que el gobernador, atendiéndolos personalmente, les marcó la cancha. Y esto va a tener plena vigencia y repercusión en las reuniones paritarias que se generen entre la ADOSAC y el CPE, el resto del año.

Sin duda, cuando pidan recomposición salarial, actualización de los sueldos o alguna reivindicación de tipo económica, los paritarios del Ejecutivo aplicarán el “yo te lo dije” y le recordarán a los docentes que el Gobernador les habló de la finitud de los recursos que tiene la provincia y con esto tratarán de simplificar argumentativamente sus explicaciones de por qué Iris Rasguido, la titular de Educación que estuvo en la misma mesa del Gobernador, no puede (ni quiere) ofrecer un aumento por encima del 1 o 2%. (Agencia OPI Santa Cruz)