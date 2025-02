El Gobernador estuvo trabajando 24 horas arriba de un barco, “evaluando el recurso pesquero”. Se nos ocurren otras cuestiones que Vidal puede evaluar

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Ayer vimos una foto donde el intendente Pablo Grasso se sacó una selfie con cara de Piñón Fijo y hablamos de la incapacidad de los grupos de comunicación institucional, tanto del municipio como de la provincia, para acompañar a los funcionarios de los Ejecutivos (municipal y provincial), especialmente en la tarea de asesoramiento de imagen y composición de las fotos que luego van a salir a la opinión pública.

En el caso particular de Claudio Vidal, han exagerado al máximo la inclusión del mandatario en las actividades diarias “del hombre común”, con el fin de identificarlo como “un trabajador más de la provincia” y quitar la imagen pública de un gobierno “protocolar” que está a espaldas del pueblo. La idea no es mala, pero como toda exageración es contraproducente.

Un recurso excesivo y populista

Esta necesidad de asimilar o asociar al gobernador al hombre común, es una contradicción en si misma. Vidal no necesita las fotos vestido de pintor, de chofer y hasta de chino, porque no le suma al conocimiento público, sino más bien, alienta la producción interminable de memes, especialmente desde los sectores políticos que se le oponen políticamente. Cualquiera sabe que proviene de la actividad petrolera, un trabajo que invariablemente se lo asocia con el sacrificio, donde hace falta entereza, constancia y adaptación; es innecesario reafirmarlo con tanto énfasis, para decir que quien gobierna es un trabajador, porque se transforma en un contramensaje, por aquello de “Dime de qué te ufanas y te diré de qué careces”.

Cualquiera que opine al respecto dirá que prefiere ver al mandatario metido completamente en su trabajo de gobernar (una foto sobre el barco mirando la faena es una cosa, con dos merluzas agarradas de la cola, es otra), atender los problemas diarios de las personas que necesitan ayuda real, optimizar la salud, ocuparse de no abandonar a los ancianos, proveerles medicamentos, salvaguardar el salario de los empleados públicos por debajo de la línea de pobreza; preferirían verlo conectado con empresarios serios que realmente quieran invertir en Santa Cruz y no solo algunos chacales amigos que entran a la provincia a explotar el petróleo bajo las facilidades del RIGI; agradecerán ver al Gobernador embarcado en una épica lucha junto a sus legisladores, para modificar el régimen de regalías mineras y/o petroleras, al menos intentando aumentar las magras percepciones que tiene una de las principales provincia productoras, pero pobre. En todo eso quisiéramos ver al Gobernador y no disfrazado de pintor (entre otros oficios), que a todas luces suena como una imagen extremadamente falsa y demagógica.

Su última aparición fue parado en un barco de con dos hermosos ejemplares de merluzas en sus manos, capturadas en las redes del pesquero, con el objetivo de hacerle conocer a la opinión pública que el Gobernador se puso al frente en el relevamiento de la situación actual de los recursos pesqueros de la zona del Golfo San Jorge de Santa Cruz, referidos a la merluza, la centolla y el langostino. Uno se pregunta (por la nota no lo aclara) cómo hicieron metodológicamente en 24 horas para relevar el recurso ¿Las contaron?.

“A bordo del barco Gaucho Grande, el gobernador Claudio Vidal estuvo embarcado más de 24 horas en altamar para participar personalmente de las tareas de relevamiento del importante recurso con que cuenta la provincia”, señala la información suministrada por el aparato de comunicación de la provincia y levantada textualmente por los medios que no le agregan ni le quitan una coma.

Tal vez aquí sí quisiéramos verlo

Siguiendo esta práctica, Vidal tendría que dar clases un par de día en una escuela primaria, a fin de evaluar las falencias que tiene el sistema educativo y particularmente cómo paliar la falta de docentes en el aula, los problemas administrativos que implica para los directivos de cada escuela la falta de maestros todos los días, los niños sin clases, las consecuencias de los paros por falta de acuerdo salarial, la falta de insumos y personal de limpieza y particularmente, los sueldos de hambre que cobran los docentes ingresantes etc.

También podría pasar 24 horas o más en un hospital de la provincia, asistiendo a médicos y enfermeros en su trabajo diario, en guardias interminables, con sueldos de hambre, sin recursos, sin medios ni ambulancias y con la obligación de atender a gente que llega de todos lados y esto le permitiría al Gobernador, evaluar que el personal hace lo imposible por resolver problemas que el gobierno no resuelve desde hace años, pero especial y fundamentalmente, el abandono que sufrió en el último año de su gestión.

Claudio Vidal podría trabajar 24 horas sentado en la oficina de atención a los afiliados de la Caja de Servicios Sociales, por ejemplo, con el fin de evaluar convenientemente los problemas que a diario se generan derivados del recorte de 6 mil medicamentos en el vademecum, evaluar si son ciertas las quejas de los jubilados que van a plantearle los problemas y carencias por la falta de asistencia y recortes de beneficios de la Obra Social de la provincia o podría, por ejemplo, rescatar opiniones, quejas y denuncias de las personas que sufren enfermedades crónicas y no son debidamente atendidas, o que por decisión de las autoridades de la CSS no derivan enfermos a Buenos Aires, por el recorte de personal y recursos en vacaciones.

Y así podríamos seguir enumerando una serie interminable de actividades de 24 horas que podría cumplir el Gobernador, tan interesado en hacerle ver a la opinión pública su preocupación por los problemas de los santacruceños y la productividad que desde su entorno de asesores, le aconsejan mostrar y repetir, aún cuando el mensaje que transmita sea contraproducente, porque es superficialmente falso y denota una vocación de vender una falsa imagen de la realidad para que lo vean como “un trabajador” y no como un jefe de gestión provincial, que debe tomar decisiones en vez de embarcarse y ser fotografiado agarrando dos merluzas de la cola. Es la eterna asociación indivisible del concepto “del ser y el parecer”.

También podríamos decir que mientras el gobierno provincial dilapida esfuerzos en representar la escena del Gobernador “relevando la situación actual de los recursos pesqueros”, esconde cuidadosamente el atroz convenio firmado con la empresa pesquera china Hongdong Fisheries Co. Ltd, como si fuera un “Secreto de Estado”, evitando que se conozcan puntualmente los alcances de ese acuerdo, las consecuencias que el mismo traerá para Santa Cruz, sus puertos, los recursos que hoy Vidal “está relevando”, las localidades de impacto y la depredación de las especies que se convalidarán“oficialmente” con la empresa china, una de las que poseen peores antecedentes en el mundo.Ahí sí nos gustaría ver al Gobernador Claudio Vidal sentado en su oficina con el acuerdo secreto (para la opinión pública) en la mano que firmó con los chinos, mostrándolo como las merluzas y del cual hasta ahora, mantiene a la ciudadanía en la ignorancia, a pesar de que son quienes deberán pagar los costos de sus (malas) decisiones. (Agencia OPI Santa Cruz)