Cuestión de imagen. La cara de Piñón Fijo de Pablo Grasso, no ayuda a la incipiente coalición política intra kirchnerista que están armando

(Por: Rubén Lasagno) – La fotografía es capaz de convertir un momento instantáneo en un suceso. La imagen, en un político, especialmente, puede ser de tanta relevancia que le haga perder (o ganar) la decisión de un votante indeciso.

Una foto inconveniente en acción (contexto en el que está tomada, dando una conferencia, trabajando, sentado, parado, entrevistado, en un ambiente divertido o en un ambiente solemne, caminando, etc) o en pose (casual, formal, relajado, tenso) describe no solo el momento y la acción (aspecto connotativo) sino la imagen en sí misma (denotativo) y ésta lectura que hace el observador de manera inconsciente y en términos de segundos, es crucial a la hora de juzgar lo que ve y lo que le parece que ve o entiende de lo que está mirando.

Esto nos lleva a la otra conclusión: a partir de los estímulos que emita el político, verbales o no verbales (una foto es comunicación no verbal), genera una percepción en el otro y esta puede ser: positiva o negativa y eventualmente, aunque en muy pocos casos, indiferente.

El rostro nos acompaña toda la vida

Uno de los elementos que más resaltan en una foto, son los seres humano y de ellos, el rostro concentra la primera mirada de cualquier observador. Dicho esto, lo que demostremos con nuestra cara en una instantánea, será determinante para juzgar el resto de la escena; en muchos casos entra a jugar fuertemente el prejuzgamiento, porque no siempre la instantánea hace honor al contexto y la situación, sino a un segundo de exposición y si quien dispara el obturador no tiene las competencias necesarias y el sentido de la oportunidad (o bien busca ese efecto anti profesional), puede mostrar a una persona con los ojos cerrados o semicerrados, la boca abierta, la mirada en puntos inexistentes fuera del cuadro y hasta en posiciones o haciendo ademanes ridículos.

El caso que nos ocupa es la fotografía, en este caso una selfie, que tomó el Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso, en su visita a la oficina del Intendente de El Calafate Javier Belloni, en el marco de un armado político que estarían preparando para enfrentar al SER de Claudio Vidal en las próximas elecciones de medio tiempo y con vista puesta a las de Gobernador en 2027.

La mueca que hace con su rostro, bastante habitual en Grasso y más aún cuando se toma una selfie, lo pone al intendente más cerca de Piñón Fijo que de un candidato que capte la atención de un presunto votante.

Javier Belloni se muestra “normal” y su rostro transmite cierta comodidad y complacencia por el encuentro, en tanto, Grasso, arqueando las cejas hacia arriba, haciendo una sonrisa retraída con la boca cerrada, lo cual le eleva los pómulos, entrecierra sus ojos y arruga la papada, no es una imagen apropiada para quien pretende transitar los próximos meses-años haciendo una campaña política que tiene (precisamente) como tema central la imagen.

Los pilares de la comunicación política y empresaria son la apariencia, el comportamiento y la comunicación. Una imagen es comunicación no verbal, tanto o más importante que una nota perfectamente redactada y fundamentada en un papel.

No en vano, parte de cualquier campaña política, tiene su mayor eje en las estrategias de comunicación. El Gobernador de la provincia también falla en ese aspecto. Las fotos en las cuales su equipo de asesores lo hacen posar como trabajador (pintor, estanciero, petrolero, chofer, piloto, ciclista etc) está inducida por estereotipos trillados que desvalorizan y no elevan el producto (en este caso un gobernante) y en vez de caer en lugares comunes y clichés de baja intensidad, lo que realmente un candidato independiente y disruptivo debe hacer, es un cambio expreso y visible de 180° que constituya una imagen congruente y profesionalmente cuidada para que sea atractiva y no produzca risas, burlas y mucho menos, rechazo. (Agencia OPI Santa Cruz)