La UOM asegura sueldos en planta fueguina

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(OPI TdF) – El sindicato metalúrgico bloqueó el intento empresarial de aplicar flexibilizaciones ante la demora de materiales. Los operarios mantienen sus puestos y perciben la totalidad de sus haberes bajo un esquema legal específico.

La escasez de componentes impacta de lleno en la producción industrial de Tierra del Fuego. La dirigencia de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) logró un acuerdo que garantiza el cobro del 100% de los salarios para los operarios del sector de fabricación de equipos de audio para la industria automotriz. La suspensión transitoria de actividades responde exclusivamente a una demora logística en la entrega de los insumos necesarios para ensamblar las unidades.

La firma empleadora intentó implementar un esquema de flexibilización patronal durante este freno productivo. El Secretario Adjunto de la UOM, Marcos Linares, detalló que la empresa propuso inicialmente utilizar el “Banco de Horas“. El gremio rechazó de forma tajante esta figura legal y exigió el pago total de las remuneraciones.

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Linares argumentó su postura contra esta medida empresarial y apuntó contra las normativas vigentes. El dirigente sindical calificó al “Banco de Horas” como una herramienta derivada de la Reforma Laboral que perjudica a los operarios. “No trajo ningún tipo de beneficio para los trabajadores, sino que muy por el contrario, vino a afectar derechos consagrados hace años“, afirmó el gremialista.

La negativa sindical forzó una negociación distinta entre las partes involucradas. La patronal y el gremio acordaron aplicar el artículo 223 Bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta normativa enmarca el pago íntegro de los sueldos durante todo el periodo de inactividad forzada. Los trabajadores mantienen sus puestos asegurados bajo esta resolución.

La normalización de las líneas de montaje depende estrictamente de los tiempos logísticos del transporte. La empresa informó al sindicato que planean resolver el problema de abastecimiento entre el martes o el miércoles de la próxima semana. Linares aclaró la falta de certezas absolutas sobre estos plazos tentativos.

El acuerdo firmado mantiene una cláusula de reactivación inmediata. La llegada del material a la planta anula automáticamente el pacto de suspensión transitoria. La empresa convocará a los trabajadores para retomar la producción en el mismo instante en que los insumos ingresen al depósito. (Agencia OPI Tierra del Fuego)