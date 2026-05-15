Vidal celebró el fallo que avala la ampliación del Tribunal Superior de Justicia

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El gobernador Claudio Vidal celebró este jueves la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deja sin efecto el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz que había declarado inconstitucional la ley provincial N°3.949 que amplía de 5 a 9 los integrantes del máximo tribunal provincial.

Vidal sostuvo en redes sociales que la medida puso “fin de la impunidad en Santa Cruz” y añadió: “¡Se terminó! La Corte Suprema dejó sin efecto el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz que había declarado inconstitucional la Ley Provincial N° 3.949 de ampliación del máximo tribunal, y dejó un mensaje contundente ante la impunidad que funcionó durante décadas”.

“Durante 30 años destruyeron la producción, desaparecieron obras y vaciaron la provincia, mientras una parte de la Justicia, convertida en la última trinchera del kirchnerismo, no solo miraba para otro lado, sino que fue parte del sistema que protegió a los responsables del saqueo” añadió el gobernador.

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Vidal señaló que la resolución de la Corte Suprema de Justicia representa un cambio de etapa institucional en Santa Cruz y remarcó que “se terminó el tiempo de los privilegios, de las causas dormidas y de los intocables”.

“La ley vuelve a ser igual para todos” finalizó. (Agencia OPI Santa Cruz)