Gobierno de Chubut informó desendeudamiento con la Nación

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(OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Ignacio Torres junto a los intendentes de Rawson, Damián Biss, y de Esquel, Matías Taccetta, se reunió con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, para firmar la última modificación del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) que permitirá el desendeudamiento con el gobierno nacional.

A su vez, Torres anunció que el acuerdo permitirá avanzar con el inicio de la Doble Vía Trelew – Rawson, en la ruta 25, una vez finalizada la última etapa de la Doble Trocha de la ruta 3 que une las ciudades de Puerto Madryn y Trelew.

El mandatario provincial sostuvo que “seguimos transformando las deudas acumuladas durante años de desidia y abandono, en infraestructura estratégica que mejora la calidad de vida de todos los chubutenses”.

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“Con responsabilidad fiscal y una administración ordenada, Chubut puede recuperar obras fundamentales que durante años estuvieron paralizadas”, añadió Torres y recordó que el REOR permitió compensar y cancelar obligaciones recíprocas entre ambas partes, en el marco de lo establecido por el Decreto Nacional 969/2024. (Agencia OPI Chubut)