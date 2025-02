Alberto Fernández apeló su procesamiento por violencia de género

- Publicidad -

El ex presidente Alberto Fernández apeló hoy su procesamiento por violencia de género en relación con su expareja Fabiola Yañez y solicitó ser sobreseído en un escrito que será evaluado por la Cámara Federal porteña. La defensa del ex mandatario, encabezada por la abogada Silvina Carreira, pidió al Tribunal de Apelaciones que revierta la decisión del juez federal Julián Ercolini y dicte el sobreseimiento de Fernández, argumentando que la imputación en su contra es vaga y carece de sustento suficiente.

En el escrito presentado ante la Cámara, la defensa subrayó que existen contradicciones en los hechos denunciados por Yañez, lo que, según argumentan, “violenta la garantía al debido proceso“. En este contexto, sostuvieron que una acusación deficiente no permite una defensa efectiva, ya que el ex presidente no sabe “de qué ha de defenderse” de manera concreta.

El caso fue procesado por el juez Ercolini, quien dictó un embargo de diez millones de pesos sobre Fernández, imputándolo por lesiones leves agravadas, lesiones graves agravadas y amenazas coactivas, en el marco de un contexto de violencia de género y en relación con su pareja. Las acusaciones se refieren a dos hechos de violencia, además de un intento de evitar que Yañez presentara una denuncia ante el juzgado de Ercolini.

La denuncia se sustentó en imágenes encontradas en el celular de la ex secretaria privada del ex presidente, María Cantero, en las cuales se observaban moretones en el rostro de Yañez. Esta causa se desprende de una investigación más amplia sobre delitos relacionados con la contratación de pólizas de seguro durante el gobierno de Fernández, en la que también están involucrados tanto el ex presidente como Cantero. El juez federal Sebastián Casanello es el encargado de definir las situaciones procesales de los involucrados.

Cabe recordar que el caso estuvo inicialmente bajo la supervisión de Ercolini, quien estuvo a cargo del juzgado federal 11 hasta mediados de febrero, pero fue reemplazado por Casanello tras la vacancia del cargo.

La sala II del Tribunal de Apelaciones ahora fijará una fecha para una audiencia preliminar antes de decidir si confirma, modifica o revoca el procesamiento de Fernández. (Agencia OPI Santa Cruz)